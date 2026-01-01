PGU 2026: quiénes son los nuevos beneficiarios y fechas clave de incorporación

A partir de 2026, la Pensión Garantizada Universal (PGU) iniciará una nueva etapa de expansión que permitirá incorporar a más personas al beneficio. La medida forma parte de la reforma previsional y se suma al incremento del monto a $250.000 aplicado desde septiembre pasado para mayores de 82 años.

Quiénes se incorporan a la PGU desde 2026

Con la entrada en vigor de los cambios, también podrán postular quienes reciben pensiones de gracia, beneficios asociados a leyes de reparación o pensiones de montepío de Dipreca y Capredena, siempre que cumplan las condiciones exigidas por el sistema.

En ese marco, las personas beneficiarias de la Ley Rettig, Ley Valech, quienes hayan sido reconocidas como exoneradas políticas o cuenten con pensiones de gracia podrán solicitar el monto completo de la PGU.

Cuándo se podrá solicitar el beneficio según la edad

El calendario de incorporación será gradual. En junio de 2026 se habilitará la postulación para quienes tengan 75 años o más cumplidos al 30 de septiembre de ese año. Luego, en junio de 2027, el proceso se extenderá a las personas de 65 años o más que cumplan esa edad hasta el 30 de septiembre de 2027.

Desde ChileAtiende precisaron que, si una persona cumple años después del 1 de octubre del año en que le corresponde el aumento por edad, la solicitud podrá realizarse a partir del día del cumpleaños.

Qué ocurre con las pensiones de Capredena y Dipreca

Las personas pensionadas de montepío de Capredena o Dipreca podrán acceder, desde septiembre de 2027, a un complemento que permita alcanzar el monto de la PGU. Esta opción estará disponible siempre que no se reciba una pensión proveniente de otra entidad previsional.

Cuáles son los requisitos generales para acceder a la PGU

Más allá de la ampliación de beneficiarios, la adjudicación de la Pensión Garantizada Universal mantiene sus exigencias base. Entre ellas se encuentran tener 65 años cumplidos —con la posibilidad de iniciar la solicitud desde los 64 años y nueve meses—, no pertenecer al 10% de mayores ingresos según el Puntaje de Focalización Previsional y contar con una pensión base igual o inferior a $1.210.828.

Además, se debe acreditar residencia en Chile por al menos 20 años, continuos o discontinuos, desde los 20 años de edad, junto con un mínimo de cuatro años de residencia durante los cinco años previos a la solicitud.