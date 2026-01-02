Precios de las bencinas esta semana: revisa el precio del combustible para iniciar de año

El inicio del año 2026 llega con un alivio para los consumidores de combustibles. La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) publicó su informe semanal de estimación de precios, donde se proyecta una disminución significativa en varios derivados, la cual comenzará a regir desde este jueves 1 de enero.

Como es habitual, el documento entrega una referencia técnica sobre la evolución de los valores, aunque no implica una fijación directa de precios al público, ya que estos son definidos por las empresas distribuidoras de manera independiente.

Qué variación tendrán los precios de los combustibles

Según el reporte difundido por ENAP, las estimaciones muestran bajas relevantes en gasolinas, kerosene y diésel, mientras que el gas licuado vehicular presentará un alza.

Gasolinas

93 octanos: -24,9 pesos por litro ($/lt).

97 octanos: -24,9 $/lt.

Kerosene/parafina

-23,7 $/lt.

Diésel

-18,9 $/lt.

GLP de uso vehicular

+4,3 $/lt.

¿ENAP fija los precios finales al consumidor?

La empresa estatal ha reiterado que no determina los valores de venta en el mercado interno. Su rol se limita a entregar estimaciones técnicas, mientras que los precios finales son definidos de forma autónoma por las compañías distribuidoras, considerando sus propios costos y estrategias comerciales.

Qué factores explican las alzas o bajas proyectadas

El cálculo presentado en el informe se elabora a partir del precio de importación de los combustibles, tomando como referencia mercados internacionales cercanos, como la Costa del Golfo de Estados Unidos.

Asimismo, el análisis incorpora los criterios establecidos en el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) y las disposiciones del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP), instrumentos diseñados para moderar las fluctuaciones del mercado internacional en el precio local.