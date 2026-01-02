Publicidad
Resultados PAES: fechas clave y exigencias para ingresar a Pedagogía DATOS ÚTILES Cedido

Resultados PAES: fechas clave y exigencias para ingresar a Pedagogía

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Resultados PAES el 5 de enero. Pedagogía exige cumplir al menos un requisito: puntaje mínimo, ranking escolar, PACE o discapacidad.

A inicios de diciembre se llevó a cabo una nueva rendición de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), evaluación decisiva para quienes buscan ingresar a universidades y carreras que exigen puntajes o condiciones específicas de admisión.

De acuerdo con el calendario oficial del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre), los resultados de la prueba serán publicados el 5 de enero, fecha que marcará el inicio del proceso de postulaciones para miles de estudiantes a lo largo del país.

Entre las carreras con exigencias particulares se encuentra Pedagogía, que requiere cumplir al menos uno de varios criterios habilitantes para poder postular.

También te puede interesar:
Los niños con cáncer estafados por campañas que recaudaron millones en América Latina y el mundo
Los niños con cáncer estafados por campañas que recaudaron millones en América Latina y el mundo
Denuncia ante Fiscalía y peticiones de renuncia contra ministra Aguilera por operación de su madre
Denuncia ante Fiscalía y peticiones de renuncia contra ministra Aguilera por operación de su madre

Cuáles son los requisitos para ingresar a Pedagogía

Uno de los requisitos establecidos por el Demre es haber rendido la PAES y obtener un puntaje promedio entre las pruebas obligatorias —Competencia Lectora y Competencia Matemática 1— que permita ubicarse en el percentil 33 o superior. Para este proceso, dicho promedio equivale a 540 puntos o más.

Otra alternativa es contar con un promedio de notas de enseñanza media que sitúe al postulante dentro del 20% con mejor rendimiento académico de su establecimiento, lo que también habilita la postulación a esta carrera.

Además, pueden acceder quienes hayan aprobado un Programa de Preparación y Acceso a Carreras de Pedagogía o a la Educación Superior (PACE) y cuenten con un puntaje PAES válido obtenido en 2024 o 2025.

¿Existen vías especiales de acceso a Pedagogía?

El último requisito considera a personas que hayan aprobado un programa PACE y se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad. En estos casos, no es obligatorio haber rendido la PAES durante los procesos 2024 o 2025, ampliando así las opciones de ingreso a la formación docente.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad