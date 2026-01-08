Feriados 2026 en Chile: calendario completo y fines de semana largos confirmados
Chile tendrá 16 feriados en 2026, cinco irrenunciables y varios fines de semana largos, con Semana Santa, Fiestas Patrias y Navidad como hitos clave.
El calendario de feriados de 2026 ya permite anticipar cómo se organizarán los descansos oficiales en Chile. El próximo año combinará jornadas irrenunciables, feriados en semana y varios fines de semana largos.
En 2026, los chilenos tendrán de 16 feriados. De ese total, 10 estarán ubicados en días hábiles y 6 coincidirán con sábados o domingos. Además, cinco fechas tendrán carácter irrenunciable y seis permitirán extender el descanso por caer lunes o viernes.
Cuándo llegará el primer fin de semana largo del año
El primer descanso extendido posterior al Año Nuevo se producirá durante Semana Santa. En 2026, esta conmemoración se desarrollará entre el viernes 3 y el domingo 5 de abril, configurando el primer fin de semana largo del calendario.
Poco después, el Día del Trabajador, el viernes 1 de mayo, también permitirá un descanso prolongado, al tratarse de un feriado irrenunciable.
Qué otros feriados permitirán descansar más de un día
El siguiente fin de semana largo llegará con San Pedro y San Pablo, que se conmemora el lunes 29 de junio. Luego, los descansos extendidos se retomarán en septiembre con las Fiestas Patrias, que en 2026 serán más breves de lo habitual, ya que el 18 de septiembre caerá viernes. Aun así, el carácter irrenunciable del 18 y 19 asegura días consecutivos de descanso obligatorio.
En octubre, el Encuentro de Dos Mundos, el lunes 12, permitirá un nuevo fin de semana largo, mientras que Navidad, que coincidirá con un viernes, cerrará el año con otro descanso extendido.
Cuáles son todos los feriados de 2026 en Chile
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo (Irrenunciable)
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Sábado 4 de abril: Sábado Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador (Irrenunciable)
- Jueves 21 de mayo: Día de las Glorias Navales
- Domingo 21 de junio: Día Nacional de los Pueblos Indígenas
- Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo
- Jueves 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen
- Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen
- Viernes 18 de septiembre: Primera Junta Nacional de Gobierno (Irrenunciable)
- Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (Irrenunciable)
- Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos
- Sábado 31 de octubre: Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (Irrenunciable)