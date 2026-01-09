Multa por exceso de velocidad: revisa cuáles son los valores

Conducir a velocidades superiores a las permitidas no solo representa un peligro para la vida de los conductores, sino también para los pasajeros y peatones. Las repercusiones legales, físicas y económicas pueden ser graves, y pagar una multa suele ser la consecuencia más leve de manejar de forma imprudente.

Según datos de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONACET), compartidos por Autofact, el exceso de velocidad es responsable de 4 de cada 10 accidentes con al menos una víctima fatal.

Cuánto puede costar exceder los límites de velocidad

La Ley de Tránsito chilena establece que las multas dependen del grado de infracción y se calculan en Unidades Tributarias Mensuales (UTM), por lo que sus montos varían:

Leves : exceso de hasta 10 km/h sobre el límite. Multas entre 0,5 y 1 UTM (aproximadamente $34.771 a $69.542).

Graves : exceso de 11 a 20 km/h. Sanciones de 1 a 1,5 UTM ($69.542 a $104.313).

Gravísimas: superar entre 20 y 60 km/h. Multas de 1,5 a 3 UTM ($104.313 a $208.626), además de suspensión de licencia entre 5 y 45 días.

Qué pasa si el exceso es aún mayor

Cuando la velocidad supera los 60 km/h sobre el límite legal, las consecuencias se endurecen: prisión, multas de 2 a 10 UTM y suspensión de licencia por 6 meses a 2 años.

Los conductores reincidentes enfrentan sanciones más severas: pérdida de licencia hasta por 5 años, y cancelación definitiva en caso de una tercera infracción. Si la infracción provoca lesiones o muertes, se aplican penas privativas de libertad y multas adicionales.

Conducir rápido puede costar mucho más que dinero

El exceso de velocidad no solo implica sanciones económicas y legales; también pone en riesgo la integridad física y emocional de quienes comparten la vía. La prevención y el respeto por los límites de velocidad son clave para reducir accidentes y salvar vidas.