Cómo se calcula el sueldo líquido: qué es, cómo funciona y en qué se diferencia del sueldo bruto

Entender cuánto dinero efectivamente se recibe cada mes es fundamental tanto para trabajadores como para empleadores. El sueldo líquido permite planificar gastos, evitar errores en el pago de remuneraciones y tener claridad sobre el ingreso real que llega al bolsillo.

Este monto corresponde a la remuneración final que obtiene una persona luego de aplicar todos los descuentos legales y aquellos previamente pactados sobre el sueldo bruto, como cotizaciones previsionales, salud, seguros e impuestos.

Qué se entiende por sueldo líquido

El sueldo líquido es la cifra que finalmente se paga al trabajador después de descontar obligaciones legales y otros cargos autorizados. A diferencia del salario bruto —que es el monto total antes de deducciones—, el sueldo líquido refleja el ingreso real disponible.

Desde el sueldo bruto se calculan los porcentajes de cada descuento, explica el portal Buk, referencia habitual en temas de gestión laboral.

En Chile, los principales descuentos aplicados para llegar a este monto son:

Salud: mínimo 7% del sueldo imponible, con variaciones según Isapre.

AFP: alrededor de 11,5% más la comisión de la administradora.

Seguro de Cesantía: entre 0,6% y 2,4%, según el tipo de contrato.

Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS): 1,41%.

Impuesto único de segunda categoría: depende del tramo de renta.

Otros descuentos: anticipos, préstamos, cuotas sindicales o acuerdos particulares.

Qué incluye el sueldo bruto

El sueldo bruto corresponde a la totalidad de las remuneraciones del trabajador. No solo contempla el sueldo base, sino que también puede incorporar bonos, gratificaciones, comisiones y horas extraordinarias, según lo establecido en el contrato laboral.

Cómo se calcula el sueldo líquido en la práctica

Para entender mejor el proceso, se puede revisar un caso concreto. Si una persona recibe un sueldo bruto de $800.000, se aplican los siguientes descuentos aproximados:

7% para salud: $56.000

11,5% para AFP: $92.000

1,41% para SIS: $11.280

0,6% para Seguro de Cesantía: $4.800

En este escenario, el total de deducciones alcanza los $164.080. Tras restar ese monto al sueldo bruto, el pago final corresponde a $635.920, cifra que representa el sueldo líquido mensual.