IPS: revisa si tienes pagos pendientes por cobrar y cómo acceder a ellos

Las personas que reciben pensiones o beneficios administrados por el Instituto de Previsión Social (IPS) podrían tener montos disponibles que aún no han sido cobrados. Estos dineros corresponden a distintos aportes estatales y pueden revisarse a través de los canales oficiales habilitados por ChileAtiende.

Entre los beneficios asociados a estos pagos se encuentran la Pensión Garantizada Universal (PGU), pensiones de las ex cajas de previsión, la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) y la Asignación Familiar, entre otros aportes previsionales.

De acuerdo con información entregada por ChileAtiende, la plataforma no solo permite verificar si existen pagos pendientes, sino también conocer el mecanismo de cobro más adecuado según la situación de cada beneficiario.

Qué beneficios del IPS pueden generar pagos pendientes

Los montos por cobrar pueden originarse en distintas ayudas previsionales administradas por el IPS, incluyendo pensiones contributivas y no contributivas, además de asignaciones familiares y bonos estatales. En algunos casos, los pagos no se retiran dentro del plazo establecido y quedan disponibles para su posterior cobro.

Cómo revisar si hay dinero por cobrar en el IPS

Existen tres alternativas oficiales para consultar si hay pagos pendientes. Una de ellas es solicitar una videoatención a través del sitio web de ChileAtiende, CLIC AQUÍ, donde un ejecutivo puede realizar la revisión correspondiente.

Otra opción es ingresar a la sucursal virtual de ChileAtiende, CLIC AQUÍ, utilizando el RUN y la fecha de nacimiento del beneficiario. Si el sistema confirma la existencia de un monto disponible, el cobro puede gestionarse utilizando ClaveÚnica.

La tercera alternativa consiste en acudir de manera presencial a una sucursal de ChileAtiende con la cédula de identidad vigente. En caso de que el trámite sea realizado por un apoderado, se debe presentar un poder notarial junto con la cédula de identidad del beneficiario.

Cuánto demora el pago tras solicitar el cobro

Una vez ingresada la solicitud por cualquiera de los canales disponibles, el pago debería quedar disponible en un plazo aproximado de cinco días hábiles.

Dónde se puede revisar el estado del trámite

ChileAtiende dispone de un apartado específico para hacer seguimiento al estado del trámite, CLIC AQUÍ. Esta consulta puede realizarse en línea mediante ClaveÚnica, lo que permite verificar en qué etapa se encuentra el proceso de pago.