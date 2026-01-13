Más de 1,3 millones de pensionados aumentan sus pensiones a partir de este mes

El inicio del nuevo año trajo buenas noticias para quienes reciben pensiones de AFP y compañías de seguros, ya que más de 1,3 millones de personas vieron incrementos en sus pagos mensuales.

Cuánto aumentaron las pensiones en 2026

El valor del aumento dependerá del tipo de beneficio al que cada pensionado tenga derecho y de los años de cotización acreditados.

Qué implica el Beneficio por Años Cotizados

Para quienes acceden al Beneficio por Años Cotizados, el incremento corresponde a 0,1 UF por cada 12 meses cotizados, con un tope máximo de 2,5 UF mensuales, equivalente a 25 años de aportes.

Se puede revisar los requisitos mínimos para acceder a este beneficio según lo establece la normativa vigente.

Cómo se calcula la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida para mujeres

El beneficio mínimo de esta compensación es de 0,25 UF (aproximadamente $10.000) y se otorgará de forma permanente desde enero de 2026.

El porcentaje de compensación que cada pensionada recibirá dependerá de su edad y del tipo de pensión:

65 años: 100 %

64 años: 75 %

63 años: 50 %

62 años: 25 %

61 años: 15 %

60 años: 5 %

En el caso de las pensionadas por vejez o invalidez sin cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), solo quienes tengan 65 años o más recibirám el pago este mes. Las demás recibirán el beneficio cuando alcancen esa edad.

Para las mujeres pensionadas por trabajo pesado, el porcentaje se calculará sumando la edad al 1 de enero de 2026 más los años de reducción por trabajo pesado.

Las mujeres que se pensionen desde el pasado 2 de enero de 2026 aplicarán la misma tabla, considerando su edad al momento de pensionarse.

Cómo se pagarán los aumentos de pensión

El pago de los nuevos beneficios se realizará de forma automática, siguiendo la misma fecha y modalidad de pago de cada pensión. No se requerirá realizar trámites adicionales, garantizando que los incrementos se perciban sin complicaciones.