Reajuste del sueldo mínimo entró en vigencia este mes: este es el nuevo monto para trabajadores

Desde el 1 de enero de 2026 comenzó a regir un nuevo reajuste del sueldo mínimo en Chile, elevando el ingreso mensual desde $529.000 a $539.000. La medida marca el inicio del año con un incremento que impacta directamente en los ingresos de quienes perciben el salario base legal.

De acuerdo con la información oficial, esta actualización representa el último aumento del salario mínimo durante la actual administración presidencial. Al inicio del período de gobierno, el sueldo mínimo se situaba en $350.000, con el compromiso de superar la barrera de los $500.000 antes del término del mandato, meta que ya fue alcanzada.

A cuántos trabajadores beneficia el nuevo sueldo mínimo

El reajuste favorece de manera directa a cerca de 900 mil personas en todo el país, correspondiente al universo de trabajadores y trabajadoras que reciben el ingreso mínimo legal. Este grupo representa una parte significativa de la fuerza laboral, especialmente en sectores con alta concentración de empleo formal de bajos ingresos.

Quiénes acceden al monto general de $539.000

El nuevo monto del sueldo mínimo aplica a trabajadores y trabajadoras entre 18 y 65 años de edad, rango etario que concentra a la mayoría de quienes perciben este ingreso. Para este segmento, el salario mensual queda fijado en $539.000 a partir de enero.

Qué ocurre con los menores de 18 y mayores de 65 años

En el caso de personas menores de 18 años y mayores de 65, el salario mínimo se establece en $402.082. Esta diferenciación responde a disposiciones legales vigentes que consideran regímenes especiales, ya sea por criterios de protección al empleo juvenil o por tratarse de personas en edad legal de jubilación.