El Tren del Recuerdo suma nuevas salidas en enero: revisa fechas y horarios con anticipación

El Tren del Recuerdo, proyecto impulsado por la Corporación del Patrimonio Ferroviario (ACCPF) junto a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), confirmó una serie de recorridos programados para enero, ampliando su calendario de viajes a bordo de históricos coches ferroviarios que forman parte del legado del transporte en Chile.

La iniciativa se consolida en medio del renovado interés por el tren como experiencia cultural y turística, especialmente en un contexto donde este medio ya no está presente en gran parte del territorio nacional, pese a haber unido históricamente zonas tan distantes como el norte grande y el sur del país.

Qué fechas y rutas contempla el calendario de enero

Las salidas del Tren del Recuerdo se distribuyen a lo largo del mes, con recorridos que conectan la zona central y destinos costeros e interiores:

Sábado 10 de enero: Ruta Rancagua – San Antonio, con una duración aproximada de 3 horas y 55 minutos.

Domingo 11 y sábado 17 de enero: Trayecto Santiago – San Antonio, con paradas en Paine, Talagante, El Monte y Melipilla.

Qué recorridos especiales se realizarán en Limache

El sábado 24 de enero, en el marco de la tradicional Fiesta del Tomate de Limache, se contemplan dos rutas especiales:

Santiago – Limache

Santiago – Llay Llay

Ambas alternativas incluyen viaje de ida y regreso, además de actividades turísticas complementarias como el Tour Viñedos del Viento, el Tour del Tren Viento-Viento o el Tour Huellas del Tren.

¿Existe una alternativa para trayectos más cortos?

Para quienes deseen asistir a la Fiesta del Tomate sin realizar recorridos extensos, también estará disponible la ruta Llay Llay – Limache, con una duración estimada de 1 hora y 45 minutos, pensada como una opción directa y accesible.

Dónde se pueden adquirir los pasajes

Los pasajes para el Tren del Recuerdo se pueden comprar a través de su sitio web oficial, CLIC AQUÍ. El proceso permite seleccionar el tramo deseado y el tipo de coche en el que se realizará el viaje, según d