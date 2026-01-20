Descuentos en bencinas y combustibles en Chile: revisa las promociones disponibles en enero 2026

El inicio de 2026 coincide con la temporada alta de viajes por vacaciones, un período en el que aumenta con fuerza el consumo de combustibles en todo el país. En ese contexto, enero llega con una combinación de bajas de precios y múltiples promociones que permiten reducir de manera importante el gasto al cargar bencina o diésel.

Durante los primeros días del año, además, se concretó una disminución general en los valores de los combustibles, lo que refuerza el impacto de los descuentos disponibles en las principales estaciones de servicio.

Cómo partieron los precios de los combustibles este 2026

El año comenzó con una rebaja anunciada por la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP). Desde este 1 de enero, las bencinas de 93 y 97 octanos redujeron su precio en $24,9 por litro, mientras que el diésel registró una caída de $18,9 por litro.

Según el sitio Bencina en Línea, al 2 de enero el valor promedio de la bencina de 93 octanos en la Región Metropolitana se ubicó en torno a los $1.168 por litro. Con las promociones vigentes durante enero, existen alternativas que permiten cargar combustible a valores cercanos o incluso inferiores a los $1.000 por litro, dependiendo del medio de pago y la estación elegida.

En qué estaciones se concentran los descuentos de enero

Las rebajas de este mes están disponibles principalmente en estaciones Copec, Shell y Aramco. En la mayoría de los casos, los beneficios exigen el uso de tarjetas bancarias específicas y el pago a través de las aplicaciones móviles de cada bencinera, además de considerar topes por carga o por mes.

Lista de descuentos en bencinas y combustibles – Enero 2026

A continuación, el detalle enlistado y ordenado de los descuentos y beneficios disponibles durante enero de 2026 en Chile:

Lunes

Copec (App Copec) : Tarjeta Cencosud Scotiabank Mastercard: $100 por litro con tarjeta Black; $50 por litro con Clásica y Platinum.

: Tarjeta Cencosud Scotiabank Mastercard: $100 por litro con tarjeta Black; $50 por litro con Clásica y Platinum. Copec (App Copec) : Jumbo Prime: $100 por litro los lunes, con tope de 100 litros.

: Jumbo Prime: $100 por litro los lunes, con tope de 100 litros. Aramco (App Aramco Estaciones) : Tarjetas de crédito Banco Consorcio: $150 por litro, tope $10.000.

: Tarjetas de crédito Banco Consorcio: $150 por litro, tope $10.000. Aramco: Municipalidades adheridas: $15 por litro para vecinos, indicando RUT (lunes y martes).

Martes

Copec (App Copec) : Tarjetas de crédito Banco Internacional: $100 por litro.

: Tarjetas de crédito Banco Internacional: $100 por litro. Shell (Micopiloto) : Tarjeta Lider Bci: $100 por litro, tope $4.000 por carga.

: Tarjeta Lider Bci: $100 por litro, tope $4.000 por carga. Aramco (App Aramco Estaciones): Tarjeta prepago Mercado Pago: $50 por litro, tope $5.000 mensuales.

Miércoles

Shell (Micopiloto) : Cupón WOM: $50 por litro, dos usos al mes.

: Cupón WOM: $50 por litro, dos usos al mes. Shell (Micopiloto) : Código “MIDCTO”: $15 por litro, tope 70 litros.

: Código “MIDCTO”: $15 por litro, tope 70 litros. Copec (App Copec) : Tarjetas Visa Scotiabank: entre $25 y $100 por litro, según categoría.

: Tarjetas Visa Scotiabank: entre $25 y $100 por litro, según categoría. Copec (App Copec) : Automóvil Club (nuevos socios): $50 por litro con cupón.

: Automóvil Club (nuevos socios): $50 por litro con cupón. Aramco (App Aramco Estaciones): Tarjetas Banco Ripley: hasta $150 por litro, tope $8.000 mensual.

Jueves

Aramco (App Aramco Estaciones) : Tarjeta Abc Visa: $150 por litro, tope $10.000.

: Tarjeta Abc Visa: $150 por litro, tope $10.000. Copec (App Copec) : Tarjetas de crédito Coopeuch: $100 por litro en bencinas 93, 95 y 97.

: Tarjetas de crédito Coopeuch: $100 por litro en bencinas 93, 95 y 97. Copec (App Copec): Tarjetas de crédito Bci: $100 por litro vía cashback BciPlus.

Viernes

Shell, Copec y Aramco : Tenpo: cashback entre $50 y $300 por litro, tope $4.000 por carga.

: Tenpo: cashback entre $50 y $300 por litro, tope $4.000 por carga. Todas : Tarjeta Itaú Legend: $150 por litro pagando con billeteras digitales, tope $8.000 mensual.

: Tarjeta Itaú Legend: $150 por litro pagando con billeteras digitales, tope $8.000 mensual. Copec: Rutpay BancoEstado: $100 por litro, tope 50 litros por carga.

Sábados

Copec (App Copec) : Tarjeta de crédito MACHBANK: $100 por litro.

: Tarjeta de crédito MACHBANK: $100 por litro. Aramco (App Aramco Estaciones): Tarjeta SBpay Visa: $150 por litro, tope $10.000 mensual.

Domingos

Copec (App Copec) : Tarjeta Limitless Banco BICE: $100 por litro.

: Tarjeta Limitless Banco BICE: $100 por litro. Shell (Micopiloto) : Tarjetas Banco BICE: $100 por litro, tope $5.000 mensual.

: Tarjetas Banco BICE: $100 por litro, tope $5.000 mensual. Shell (Micopiloto) : Tarjeta Banco Security: $100 por litro, un uso mensual.

: Tarjeta Banco Security: $100 por litro, un uso mensual. Aramco (App Aramco Estaciones): Tarjeta SPIN (Cruz Verde): $150 por litro, tope $10.000.

Todos los días

Copec (App Copec) : Copec Pay: $10 por litro y 50% extra de Puntos Full.

: Copec Pay: $10 por litro y 50% extra de Puntos Full. Copec (App Copec) : Nuevos usuarios y referidos: $50 por litro en la primera compra.

: Nuevos usuarios y referidos: $50 por litro en la primera compra. Aramco (App Aramco Estaciones) : Nuevos usuarios: $50 por litro en la primera recarga.

: Nuevos usuarios: $50 por litro en la primera recarga. Shell (Micopiloto) : Cumpleaños: $50 por litro hasta siete días después, tope 70 litros.

: Cumpleaños: $50 por litro hasta siete días después, tope 70 litros. Shell (Micopiloto) : Conductores Cabify: entre $15 y $200 por litro según categoría.

: Conductores Cabify: entre $15 y $200 por litro según categoría. Copec (App Copec) : Repartidores PedidosYa: descuentos semanales entre $10 y $15 por litro.

: Repartidores PedidosYa: descuentos semanales entre $10 y $15 por litro. Copec (App Copec): Conductores DiDi: $15 por litro todos los días.

Cuáles son los descuentos más destacados de la semana