Piscinas gratuitas en Chile este verano 2026: revisa cuáles están disponibles en tu región

Con la llegada del verano 2026 y las altas temperaturas que afectan gran parte del país, las piscinas públicas y municipales con acceso gratuito se consolidan como una alternativa de esparcimiento y recreación para familias, niños y adultos mayores. Diversos municipios han habilitado recintos con entrada sin costo o con gratuidades específicas, ofreciendo además talleres acuáticos y actividades recreativas.

A continuación, se presenta un resumen de las principales piscinas con acceso gratuito o parcial verificado en fuentes oficiales y medios nacionales, incluyendo fechas, horarios y condiciones de acceso.

Piscinas municipales de Talca (Región del Maule)

Período de funcionamiento: 19 de diciembre 2025 – 22 de febrero 2026

Días de operación: martes a domingo

Horario de atención: 15:00 – 18:30 horas

Acceso: gratuito para todas las personas

Piscinas incluidas: Brilla El Sol San Miguel del Piduco José Miguel Carrera Nor‑Oriente Las Américas



Piscina municipal de La Pintana (Región Metropolitana)

Período de funcionamiento: hasta 5 de marzo de 2026

Días de operación: martes a viernes

Acceso: gratuito, hasta 750 personas por día

Horario de atención: acceso diario durante la tarde, según coordinación municipal

View this post on Instagram A post shared by Municipalidad La Pintana (@munilapintana)

Piscina del Parque O’Higgins (Región Metropolitana – Santiago)

Período de funcionamiento: Temporada de verano 2026, hasta fines de febrero

Días y horarios: Martes a viernes: 13:30 – 19:00 horas Sábado y domingo: 11:00 – 19:00 horas

Acceso: gratuito para vecinos de la comuna con inscripción y reserva de cupo ante la junta de vecinos

Piscina Tupahue, Parque Metropolitano de Santiago (Región Metropolitana)

Período de funcionamiento: hasta 15 de marzo de 2026

Días y horarios: Enero: viernes, sábado y domingo de 10:30 – 18:00 horas Febrero: martes a domingo de 10:30 – 18:00 horas

Acceso gratuito: personas mayores de 60 años y personas con discapacidad (incluye acompañante); algunos días reservados para programas sociales