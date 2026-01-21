Piscinas gratuitas en Chile este verano 2026: revisa cuáles están disponibles en tu región
Piscinas públicas y gratuitas en Chile para el verano 2026 con fechas, horarios y acceso en Talca, Santiago y otras comunas.
Con la llegada del verano 2026 y las altas temperaturas que afectan gran parte del país, las piscinas públicas y municipales con acceso gratuito se consolidan como una alternativa de esparcimiento y recreación para familias, niños y adultos mayores. Diversos municipios han habilitado recintos con entrada sin costo o con gratuidades específicas, ofreciendo además talleres acuáticos y actividades recreativas.
A continuación, se presenta un resumen de las principales piscinas con acceso gratuito o parcial verificado en fuentes oficiales y medios nacionales, incluyendo fechas, horarios y condiciones de acceso.
Piscinas municipales de Talca (Región del Maule)
Período de funcionamiento: 19 de diciembre 2025 – 22 de febrero 2026
Días de operación: martes a domingo
Horario de atención: 15:00 – 18:30 horas
Acceso: gratuito para todas las personas
Piscinas incluidas:
Brilla El Sol
San Miguel del Piduco
José Miguel Carrera
Nor‑Oriente
Las Américas
Piscina municipal de La Pintana (Región Metropolitana)
Período de funcionamiento: hasta 5 de marzo de 2026
Días de operación: martes a viernes
-
Acceso: gratuito, hasta 750 personas por día
Horario de atención: acceso diario durante la tarde, según coordinación municipal
Piscina del Parque O’Higgins (Región Metropolitana – Santiago)
Período de funcionamiento: Temporada de verano 2026, hasta fines de febrero
Días y horarios:
Martes a viernes: 13:30 – 19:00 horas
-
Sábado y domingo: 11:00 – 19:00 horas
Acceso: gratuito para vecinos de la comuna con inscripción y reserva de cupo ante la junta de vecinos
Piscina Tupahue, Parque Metropolitano de Santiago (Región Metropolitana)
Período de funcionamiento: hasta 15 de marzo de 2026
-
Días y horarios:
Enero: viernes, sábado y domingo de 10:30 – 18:00 horas
-
Febrero: martes a domingo de 10:30 – 18:00 horas
Acceso gratuito: personas mayores de 60 años y personas con discapacidad (incluye acompañante); algunos días reservados para programas sociales
