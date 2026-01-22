EFE Sur: así queda el reajuste de precios del Biotren a partir de este mes

A partir de este mes, los pasajeros del Biotren Línea 1 y Línea 2 experimentarán un aumento en el valor de sus pasajes. La información fue confirmada por EFE Sur, que indicó que la tarifa promedio se incrementará en $60, manteniéndose como el transporte público más accesible de la Región del Biobío.

Por qué se aplican estos cambios en las tarifas

EFE Sur explicó que el ajuste responde a un análisis técnico que consideró el incremento de los costos operacionales, como la energía eléctrica, y la necesidad de aplicar reajustes del IPC que quedaron pendientes durante la pandemia. Según el tramo recorrido, el aumento en la red Biotren variará entre $40 y $70 por pasajero.

Detalle del reajuste

A continuación, se presenta la actualización tarifaria por tramo, según lo informado por EFE Sur: