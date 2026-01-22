Playas habilitadas en Valparaíso: dónde es seguro bañarse este verano

El aumento de las temperaturas ha llevado a miles de personas a desplazarse hacia la costa de la Región de Valparaíso, transformando las playas en uno de los principales puntos de encuentro durante la temporada estival. Sin embargo, no todos los balnearios están en condiciones de recibir bañistas de forma segura.

Ante este escenario, las autoridades marítimas reiteran la importancia de informarse antes de acudir al mar, ya que elegir playas no habilitadas puede derivar en situaciones de alto riesgo, especialmente en sectores con corrientes peligrosas o condiciones naturales adversas.

Cuántas playas están realmente aptas para el baño

De acuerdo con información oficial, en la Región de Valparaíso solo 24 playas cumplen actualmente con los requisitos para el baño recreativo, mientras que 121 balnearios no se encuentran habilitados, entre ellos lugares altamente concurridos durante el verano, como Reñaca.

Para facilitar el acceso a esta información, la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar) mantiene disponible la aplicación móvil “Playas Chile”, donde se puede revisar el estado actualizado de los balnearios a nivel nacional.

Qué criterios definen una playa apta según la Armada

Según lo establecido por la Armada de Chile, una playa habilitada debe presentar condiciones naturales que disminuyan los riesgos para los bañistas. Estas incluyen un fondo parejo, pendiente suave, superficie arenosa, oleaje moderado, escasa corriente, ausencia de remolinos y la inexistencia de restos de construcciones submarinas.

Cuáles son las playas habilitadas en la Región de Valparaíso

El listado actualizado de playas aptas para el baño es el siguiente:

La Ligua: Los Molles, Pichicuy.

Zapallar: Zapallar.

Papudo: Chica Papudo.

Valparaíso: Las Torpederas.

Viña del Mar: Balneario Las Salinas, Caleta Abarca.

Quintero: El Caleuche, El Durazno, El Manzano, El Molino, Loncura.

Puchuncaví: Ventanas.

Concón: Los Lilenes, Playa Amarilla.

Cartagena: Playa Chica.

El Tabo: Playa Chica Las Cruces.

El Quisco: Los Corsarios, Punta de Tralca.

Algarrobo: Canelillo, Canelo, El Pejerrey, El Yachting, Las Cadenas.

La recomendación sigue siendo verificar el estado de las playas antes de visitarlas y optar únicamente por balnearios oficialmente habilitados, con el fin de reducir accidentes y emergencias durante la temporada de verano.