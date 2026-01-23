Tarjeta Bip! Adulto Mayor: cómo acceder al descuento del 50% en el transporte público

La Red Movilidad cuenta con un beneficio especialmente diseñado para personas mayores: la Tarjeta Bip! Adulto Mayor, instrumento que permite pagar solo la mitad del valor del pasaje en el transporte público de la capital.

Este beneficio está dirigido a personas de 65 años o más, quienes pueden obtener la tarjeta por un valor de $1.550, accediendo automáticamente a una rebaja del 50% en cada viaje, de acuerdo con la información entregada por ChileAtiende.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Bip! Adulto Mayor

El descuento está disponible para todas las personas que hayan cumplido 65 años, sin importar su situación laboral o previsional. La tarjeta es personal e intransferible y permite pagar menos en buses, Metro y otros servicios integrados a la Red Movilidad.

Cómo se realiza la solicitud de la Tarjeta Bip! Adulto Mayor

El trámite puede realizarse de manera digital a través del portal de solicitudes Tarjeta Bip! CLIC AQUÍ, donde se debe ingresar el RUN, presionar el botón “Comenzar” y completar la información solicitada por el sistema.

Una vez ingresados los datos, se debe escoger el medio de pago del documento y hacer clic en “Pagar”. Este paso no es necesario para quienes estén afiliados a una caja de compensación que entregue el beneficio.

Tras finalizar el proceso, la plataforma informará si la solicitud fue aprobada y señalará las oficinas habilitadas para retirar la tarjeta, presentando la cédula de identidad.

Dónde se puede solicitar de forma presencial

La Tarjeta Bip! Adulto Mayor también puede gestionarse directamente en sucursales ChileAtiende, Caja Vecina, oficinas de Atención al Cliente bip! y en oficinas de Metro habilitadas, facilitando el acceso para quienes prefieren realizar el trámite de manera presencial.