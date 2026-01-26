Late Ñuñoa 2026: revisa los panoramas culturales gratuitos de comuna este verano

El verano transforma a Ñuñoa en un escenario abierto, donde barrios, parques y espacios públicos se convierten en puntos de encuentro para la cultura. Durante enero y los primeros días de febrero, la Municipalidad de Ñuñoa y la Corporación Cultural de Ñuñoa impulsan una agenda especial que invita a vecinas, vecinos, niñas y niños a disfrutar espectáculos de calidad, sin costo y en distintos sectores de la comuna.

En ese contexto, Late Ñuñoa 2026 se posiciona como uno de los hitos culturales de la temporada estival, con una propuesta amplia que reúne teatro, música, funciones familiares y actividades artísticas pensadas para públicos diversos.

Qué convierte a Late Ñuñoa 2026 en uno de los panoramas imperdibles del verano

El festival despliega una cartelera que combina obras teatrales reconocidas, conciertos, musicales y montajes familiares, pensados para entretener, emocionar y generar reflexión. La programación se extiende por varios días consecutivos, consolidando al festival como una experiencia cultural continua y accesible.

Las actividades se desarrollan en espacios emblemáticos y cercanos a la comunidad, como el Anfiteatro Griego del Parque Juan XXIII, la Casa de la Cultura y Plaza Ñuñoa Norte, reforzando el vínculo entre cultura y territorio.

Dónde y cuándo se podrá disfrutar de la programación

Late Ñuñoa 2026 contempla funciones en distintos puntos de la comuna, junto a una variada agenda que incluye exposiciones, cine y música en plazas, permitiendo que la cultura llegue directamente a los barrios.

Programación destacada Late Ñuñoa 2026

Actividades culturales y exposiciones

13 de enero: Inauguración de la exposición Calces Vivos, de Eduardo Vilches (19:30 horas, Casa de la Cultura).

24 de enero: Bibliotruque (11:30 a 14:00 horas, Café Literario).

Festival de verano – Teatro, música y espectáculos

22 de enero: Guaypes Club (19:00 horas, Parque Juan XXIII).

23 de enero: Te amo, eres perfecto, ahora cambia (21:00 horas, Parque Juan XXIII).

24 de enero: Divorciados 2.0 (21:00 horas, Casa de la Cultura).

25 de enero: Jean Paul Olhaberry presenta Soy Magia (21:00 horas, Casa de la Cultura).

26 de enero: Obra musical Morir de Amor (21:00 horas, Casa de la Cultura).

27 de enero: Aquí me bajo yo (21:00 horas, Casa de la Cultura).

28 de enero: Perfectos Desconocidos (21:00 horas, Casa de la Cultura).

29 de enero: Concierto Música de los 80, con J.A. Labra y Luis Jara (21:00 horas, Casa de la Cultura).

30 de enero: Obra musical La verdadera historia de ABBA (21:00 horas, Casa de la Cultura).

31 de enero: Viaje al centro de la Tierra (21:00 horas, Casa de la Cultura).

1 de febrero: Canto para una semilla, con Isabel Parra y la UCV (21:00 horas, Plaza Ñuñoa Norte).

Ciclo de cine

Funciones durante enero en la Sala de Cine, con títulos como Women Talking, Sonic 2, Green Book: Una amistad sin fronteras, 2001: Odisea del espacio, 12 años de esclavitud, Pokémon Detective Pikachu, Babel y Ojos bien cerrados, en horarios de tarde y noche.

Música en tu plaza

Conciertos gratuitos en plazas de la comuna, entre el 10 y el 31 de enero, en sectores como Plaza Augusto D’Halmar, Villa Frei, Villa Los Presidentes, Plaza Ñuñoa, San Eugenio, Bremen y Zañartu, todos a las 20:30 horas.

Por qué esta programación refuerza el acceso a la cultura

Late Ñuñoa 2026 apuesta por una oferta cultural descentralizada, gratuita y de calidad, promoviendo el uso de los espacios públicos y el encuentro comunitario. La iniciativa busca que el verano en la comuna se viva desde la cultura, la participación y el acceso equitativo a espectáculos de primer nivel.