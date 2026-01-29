Cómo ayudar a afectados de incendios forestales: revisa los centros de acopio disponibles
Comunidades de todo Chile habilitan centros de acopio para apoyar a los afectados por incendios forestales en el sur del país.
Durante las últimas horas, comunas, municipios y organizaciones sociales han activado campañas solidarias para apoyar a las personas afectadas por los incendios forestales que golpean el sur de Chile. La emergencia, que mantiene a las regiones de Ñuble y Biobío bajo Estado de Catástrofe, ha generado una respuesta transversal en todo el país, con múltiples centros de acopio habilitados, especialmente en Santiago.
La ayuda se concentra en insumos de primera necesidad, fundamentales para enfrentar la contingencia y asistir a las familias damnificadas.
Qué tipo de ayuda se está recibiendo
En los distintos puntos de recolección se están recibiendo principalmente agua embotellada, alimentos no perecibles, artículos de higiene personal, pañales, útiles de aseo, alimentos para mascotas y herramientas básicas de limpieza.
Dónde están los centros de acopio en Santiago
En la Región Metropolitana, varias comunas han dispuesto espacios para canalizar la ayuda:
Maipú
-
Teatro Municipal
Santiago Centro
-
San Antonio 645
-
Chiloé 1799
-
Matucana 272
Providencia
-
Pocuro 2878
-
Centro Deportivo El Aguilucho, Arzobispo Fuenzalida 2615
-
Eliodoro Yáñez 1783 (Radio FMDOS)
-
Frontis Municipal, Eyzaguirre 450
Ñuñoa
-
Casa Sur, Av. Marathon 1670
-
Edificio de Servicios Públicos, Av. Irarrázabal 2434
-
Casa del Adulto Mayor, Av. Grecia 4369
-
Polideportivo, Juan Moya Morales 1370
-
Edificio Consistorial, Av. Irarrázabal 3550
-
Seguridad Pública, Campo de Deportes 565
-
Hub Ñuñoa, Av. Italia 1669 (habilitado desde el 19 de enero)
Las Condes
-
Edificio Consistorial, Apoquindo 3400
-
Sector 0 del Mall Plaza
-
Dirección de Desarrollo Comunitario, Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco
Isla de Maipo
-
Gimnasio Municipal
Olmué
-
Accesos a Patagual durante el Festival del Huaso
¿Qué puntos de acopio funcionan fuera de Santiago?
La red solidaria también se extiende a distintas comunas del país:
Concepción
-
Universidad de Concepción
-
Gimnasio Municipal, Salón Mural del Gobierno Regional
-
Parque Ecuador, altura Unimarc
-
Gimnasio Municipal, horario de 9:00 a 21:00 horas
Talcahuano
-
Coliseo La Tortuga
-
Gimnasio Auditorio
San Pedro de la Paz
-
Gimnasio Auditorio Municipal, Los Boldos 1835
-
Paseo San Pedro, Los Mañios 4455
-
Delegación Municipal Costa, Calle Central 501, San Pedro de la Costa, Etapa I
Quillón
-
Liceo Bicentenario Luis Cruz Martínez
Chiguayante
-
Ferretería Chiguayante
Ránquil
-
Calle Nicolás de León
Bulnes
-
Gimnasio Municipal, Carlos Palacios 640
Zapallar
-
Municipalidad de Zapallar
-
Oficina de Seguridad La Laguna
-
Delegación de Catapilco
La habilitación de estos centros busca facilitar la entrega de ayuda y reforzar el apoyo a las comunidades afectadas por los incendios, en medio de una emergencia que mantiene en alerta a gran parte del país.