Alerta SAE en Biobío: hasta 40 mm de lluvia y tormentas eléctricas hoy viernes

La Región del Biobío enfrenta este viernes un sistema frontal que trae lluvias intensas y actividad eléctrica, afectando principalmente áreas recientemente golpeadas por incendios forestales. La combinación de agua con terrenos erosionados aumenta el riesgo de remociones en masa y dificulta el tránsito en sectores con pendientes pronunciadas.

Qué medidas se deben tomar

Se recomienda a la población mantenerse en lugares seguros, utilizar albergues habilitados y evitar permanecer a la intemperie. Se han dispuesto buses y rutas de traslado para facilitar el acceso a refugios, mientras se patrullan las zonas más vulnerables para proteger las propiedades.

Qué se espera del clima

Se estima que el sistema frontal podría dejar hasta 40 milímetros de lluvia durante la jornada, tanto en el litoral como en la cordillera de la costa, acompañado de tormentas eléctricas que afectan gran parte de la región.

La lluvia mezclada con ceniza y barro ha generado condiciones peligrosas en los cerros y sectores más altos, complicando el tránsito de vehículos y personas. Las estructuras precarias, como carpas y nylon, ofrecen protección mínima frente a la emergencia.

Las autoridades han reforzado los patrullajes para mantener libres los accesos a los cerros y asegurar que la ayuda llegue sin interrupciones. La recomendación principal sigue siendo trasladarse a lugares seguros y evitar exponerse a las condiciones climáticas extremas.