Parque Calle G de Conchalí registra 90% de avance y transforma antiguo vertedero en área verde

El Parque Calle G, ubicado en la población los Minerales en Conchalí, alcanzó el 90% de avance. Las obras permitirán reconvertir un terreno que durante años fue un vertedero ilegal en un nuevo espacio público para la comuna, incorporando juegos infantiles, iluminación LED, accesibilidad universal, sistema de riego y equipamiento deportivo.

La iniciativa permitirá recuperar un sector históricamente afectado por el abandono, la acumulación de residuos y problemas sanitarios, convirtiéndolo en un punto de encuentro para la comunidad.

El gobernador regional, Claudio Orrego, destacó que los alcances de la recuperación del lugar. “Recuperar espacios públicos no es solo construir obras, es devolver a las personas lugares para encontrarse y vivir mejor. Este sector, que por años fue conocido como el patio trasero de Conchalí, hoy se transforma en una nueva área verde para la comuna, con juegos e infraestructura deportiva de primera calidad”, señaló.

El proceso de recuperación comenzó en 2023 con el cierre del vertedero, gracias a un trabajo conjunto entre el Gobierno de Santiago, el municipio y la Seremi de Salud. Posteriormente, se impulsó la creación del primer Bosque Urbano del sector, financiado por el gobierno regional.

La etapa incluyó una plantación comunitaria en la que participaron más de 300 vecinas y vecinos, quienes plantaron 459 árboles y arbustos nativos en una superficie de 4.300 metros cuadrados.

Además, la autoridad destacó que el proyecto incorporó un enfoque participativo, permitiendo que la comunidad de calle G definiera de manera colectiva el nombre del parque mediante una consulta ciudadana, con el objetivo de fortalecer el sentido de pertenencia y el vínculo con el entorno recuperado.