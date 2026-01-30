Declaración de Renta 2026: prepárate para iniciar el proceso con tiempo este año

La Declaración de Renta es una obligación tributaria que forma parte de los deberes ciudadanos y cuyo cumplimiento se rige por las normas establecidas por el Servicio de Impuestos Internos (SII). Cada año, este trámite concentra la atención de personas naturales y empresas, especialmente durante los meses en que se habilita el proceso en línea.

Generalmente, el ciclo de declaración comienza en la primera semana de abril a través del sitio web oficial del SII, por lo que resulta clave informarse con anticipación sobre los plazos vigentes, las exigencias legales y las posibles consecuencias de no cumplir con esta responsabilidad fiscal.

Quiénes deben declarar renta en 2026 como personas naturales

Durante el año tributario 2026, deberán presentar su declaración aquellas personas naturales que se encuentren en alguno de los siguientes escenarios:

Superaron el monto anual de ingresos establecido como límite por el SII.

Percibieron rentas provenientes de más de un empleador o pagador durante el año.

Emitieron boletas de honorarios por servicios prestados.

Obtuvieron ingresos combinados por concepto de sueldo y honorarios.

Solicitaron el Préstamo Solidario en los años 2020 o 2021.

Generaron ingresos por ventas o servicios luego de iniciar un emprendimiento.

Quiénes no están obligados a declarar renta

Quedan excluidas de la obligación aquellas personas que recibieron ingresos únicamente desde un solo empleador y no obtuvieron rentas adicionales durante el período tributario. Sin embargo, en casos donde se busque acceder a beneficios, devoluciones o reliquidaciones, la declaración puede resultar conveniente aun cuando no sea obligatoria.

Cómo funciona la declaración de renta para empresas y sociedades

En el caso de las empresas, la presentación de la declaración de renta es obligatoria sin distinción de tamaño o tipo de actividad económica. Todas las sociedades deben cumplir con este proceso, el cual contempla la entrega de declaraciones juradas y otros antecedentes exigidos por la autoridad tributaria.

El SII dispone de un calendario oficial con las fechas clave y habilita plataformas digitales para realizar el trámite de manera remota. Por lo general, el período de declaración para empresas se extiende entre los meses de abril y mayo.

Cuándo y dónde se realiza el trámite

La Declaración de Renta se efectúa principalmente de forma online mediante el portal del SII, donde se concentran las herramientas, formularios y orientaciones necesarias para completar el proceso dentro de los plazos establecidos.

Mantenerse informado y revisar oportunamente la situación tributaria personal o empresarial permite evitar sanciones y cumplir adecuadamente con las obligaciones fiscales del año 2026.