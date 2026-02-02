Metro presenta el primer tren de la futura Línea 7 pese a retrasos en su construcción

Aunque las obras de la Línea 7 del Metro de Santiago han enfrentado demoras en su avance, el proyecto sumó un nuevo hito con la presentación del primer tren que operará en este trazado. Metro de Santiago, junto a la empresa Alstom, dio a conocer el modelo AS-22, un convoy de última generación diseñado para unir Renca y Vitacura en un tiempo estimado de 37 minutos.

La exhibición del tren marca un paso relevante en el desarrollo de esta nueva línea, cuya puesta en marcha está proyectada para fines de la década.

Cómo son los nuevos trenes que circularán por la Línea 7

El modelo AS-22 está fabricado en acero inoxidable y cuenta con una extensión total de 102 metros. Su capacidad máxima alcanza las 1.247 personas, incorporando espacios especialmente habilitados para personas con movilidad reducida en cada vagón.

Una de sus principales características es su sistema de operación completamente automatizado, ya que funcionará sin conductor, bajo un modelo de control 100% automático.

Qué tecnología incorporan los vagones del nuevo Metro

Los trenes disponen de cuatro puertas por vagón y pasillos amplios, diseñados para facilitar el desplazamiento y mejorar el flujo de pasajeros en horas de alta demanda. Además, están equipados con aire acondicionado y puertos USB-C para la carga de dispositivos móviles.

En materia de seguridad, el sistema contempla cámaras de alta resolución y dispositivos de intercomunicación directa con el centro de control del Metro, reforzando la vigilancia y la respuesta ante emergencias.

Cuándo comenzarán a operar estos trenes

El inicio de operaciones del modelo AS-22 está previsto para el año 2028, coincidiendo con la inauguración de la Línea 7. No obstante, este calendario podría sufrir modificaciones debido a inconvenientes técnicos registrados durante las obras, entre ellos la falla de la tuneladora que participaba en la excavación del trazado.

A pesar de estos contratiempos, la presentación del primer tren terminado refuerza el avance del proyecto y el compromiso con la modernización del transporte público en la capital.