Trenes turísticos regresan este verano 2026: revisa las nuevas rutas y frecuencia de viajes

Durante el verano 2026, los trenes turísticos volverán a recorrer Chile con una programación renovada que incorpora nuevas rutas, mayor frecuencia de viajes y experiencias pensadas para distintos públicos. La iniciativa busca consolidar al ferrocarril como una alternativa de transporte turístico y sustentable durante la temporada estival.

EFE Trenes de Chile presentó una oferta especial que combina recorridos enoturísticos, fortalecimiento de rutas patrimoniales y refuerzo de servicios regulares en diversas regiones del país, conectando destinos desde el norte hasta el sur.

Eric Martin, presidente de EFE destacó que “esta programación de verano refleja el compromiso de EFE con acercar el tren a las personas. Estos recorridos que nos permiten conectar nuevamente Santiago con Temuco o ampliar la oferta en días sábados en Puerto Montt son grandes hitos y no solo conecta ciudades, sino que también impulsa el turismo, el desarrollo local y una forma de viajar más sustentable, desde el norte hasta el sur de Chile”.

Qué trenes turísticos estarán disponibles en el verano 2026

La programación estival contempla los siguientes servicios y destinos:

Tren Arica–Poconchile

Recorrido patrimonial que pone en valor la herencia cultural, histórica y paisajística del Valle del Lluta, en la Región de Arica y Parinacota. Primera salida: 10 de enero. Para más información, CLIC AQUÍ.

Tren del Recuerdo Limache

Tres rutas con almuerzo incluido: Ruta del Tren del Viento–Viento Ruta Huellas del Tren Ruta Tren y Viñedos del Viento Para más información, CLIC AQUÍ.

Tren del Recuerdo San Antonio

Servicio tradicional hacia la costa central que incrementa su frecuencia estival, pasando de dos a cuatro salidas mensuales. Para más información, CLIC AQUÍ.

Qué alternativas enoturísticas incluye la programación

Tren “Sabores” Alto de Colchagua

Experiencia que combina entretención a bordo, snack de bienvenida, visitas a viñas, recorridos enológicos y almuerzo. Para más información, CLIC AQUÍ.

Tren “Sabores” del Maule

Servicio orientado al turismo vitivinícola con visitas a Viña Balduzzi y Viña Casa Donoso, en Talca y San Javier. Para más información, CLIC AQUÍ.

Qué servicios refuerzan la conectividad regional

Buscarril Talca–Constitución

Operación diaria con salidas matinales desde Talca y Constitución, y retornos en horario de tarde. Para más información, CLIC AQUÍ.

Tren Santiago–Chillán

Incremento de operaciones hasta 10 frecuencias diarias, cinco por sentido, con trenes de última generación que alcanzan velocidades de hasta 160 km/h. Para más información, CLIC AQUÍ.

Qué rutas de larga distancia regresan este verano