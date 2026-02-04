Bono de Recuperación 2026: quiénes pueden recibir la ayuda tras los incendios forestales

En el contexto de los incendios forestales que afectan a diversas zonas del sur de Chile, el Estado activó una serie de apoyos destinados a las familias damnificadas. Entre ellos, el Bono de Recuperación se posiciona como una de las ayudas económicas más relevantes para enfrentar las primeras etapas posteriores a la emergencia.

Este beneficio forma parte de las medidas definidas por el Comité de Ayudas Tempranas del presidente Gabriel Boric y está orientado a hogares que hayan sufrido daños a causa de los siniestros. El acceso al bono está sujeto a ciertos criterios y etapas previas que determinan tanto la elegibilidad como el monto a recibir.

Quiénes pueden acceder al Bono de Recuperación por incendios forestales

El principal requisito para optar al Bono de Recuperación es haber sido evaluado mediante la Ficha Básica de Emergencia (FIBE). Este instrumento permite identificar el nivel de daño sufrido por cada hogar, considerando afectaciones en la vivienda y los enseres.

La información recopilada en la FIBE es clave, ya que a partir de ella se clasifica el grado de impacto de la emergencia y se define si corresponde o no la entrega del aporte económico.

En caso de que una familia damnificada aún no haya sido encuestada, existe la opción de solicitar la aplicación de la ficha contactando al call center del Ministerio de Desarrollo Social al número 800 104 777, opción 9.

Cuál es el monto del Bono de Recuperación 2026

El valor del Bono de Recuperación varía según el nivel de afectación determinado en la evaluación. De acuerdo con lo informado por el Gobierno, los hogares con daño considerado medio pueden recibir un aporte de $750 mil pesos, mientras que aquellos con afectación alta acceden a un monto de $1.500.000.

La transferencia del beneficio se realiza directamente a la CuentaRUT del jefe o jefa de hogar registrada. En caso de no contar con este medio, el pago también puede efectuarse de forma presencial en las sucursales de BancoEstado.

Este apoyo busca entregar un alivio económico inmediato a las familias que enfrentan pérdidas significativas, facilitando así el inicio del proceso de recuperación tras la emergencia.