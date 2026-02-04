Compensación previsional para mujeres comenzará a pagarse este año 2026

Desde enero comenzó a implementarse uno de los cambios más relevantes incluidos en la Reforma de Pensiones: una compensación económica destinada a mujeres, cuyo objetivo es corregir las diferencias en los montos de jubilación asociadas a una mayor expectativa de vida.

El nuevo aporte previsional busca equilibrar las pensiones al comparar escenarios equivalentes entre hombres y mujeres de la misma edad, grupo familiar y nivel de ahorro, considerando que la mayor longevidad femenina ha incidido históricamente en jubilaciones más bajas.

Quiénes acceden automáticamente a la compensación previsional

El beneficio está dirigido exclusivamente a mujeres de 65 años o más que hayan cotizado en el sistema y que reciban —o hayan recibido— una pensión de vejez o invalidez como titulares, ya sea a través de una AFP o de una aseguradora.

Según información de ChileAtiende, quedan excluidas aquellas personas que estén cubiertas por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS). Además, la pensión debe estar basada en cotizaciones obligatorias, ya sean propias o financiadas por el empleador mediante el Seguro Social.

Otro requisito clave es la afiliación al sistema previsional y la existencia de, al menos, una cotización destinada al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP).

¿Existen condiciones especiales para acceder al beneficio?

La normativa establece que la cotización al FAPP debe haberse realizado antes de cumplir los 50 años. No obstante, esta exigencia no se aplicará a quienes ya sean pensionadas o afiliadas bajo el Decreto N° 3.500 con anterioridad al 1 de agosto de 2025.

Todas las mujeres que cumplan con los requisitos establecidos recibirán la compensación de manera automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Cuál será el monto de la compensación por expectativa de vida

El aporte tendrá un valor mínimo de 0,25 UF y comenzará a pagarse únicamente a partir de los 65 años, incluso en casos donde la persona se haya pensionado con anterioridad.

El porcentaje que se otorgará dependerá tanto de la edad como de la causa de la pensión. Para quienes se encuentren pensionadas por vejez o invalidez sin cobertura del SIS, los porcentajes se determinarán según la edad que tengan al 1 de enero de 2026:

65 años: 100%

64 años: 75%

63 años: 50%

62 años: 25%

61 años: 15%

60 años: 5%

En el caso de mujeres pensionadas por trabajos pesados, se considerará la edad al 1 de enero de 2026 más los años rebajados producto de dicha labor. Para quienes jubilen a partir del 2 de enero de 2026, se aplicará la misma tabla, calculada según la edad al momento de pensionarse.

El pago será fijo en UF y estará sujeto a impuestos y cotizaciones de salud, conforme a la normativa vigente.