Pensión de Gracia 2026: revisa cómo solicitar el beneficio dirigido al Presidente de la República

En Chile, el único beneficio que puede otorgar directamente el Presidente de la República es la pensión de gracia. Se trata de un aporte extraordinario, que no es heredable ni incluye pagos adicionales como bonos, gratificaciones o aguinaldos. El monto es variable, definido en ingresos mínimos no vinculados al trabajo, y puede ser temporal o vitalicio según cada caso.

Quiénes pueden acceder a la pensión de gracia

Según ChileAtiende, este beneficio se otorga a personas que cumplan alguno de los siguientes criterios:

Haber prestado servicios distinguidos o realizado actos meritorios en beneficio del país, más allá del deber personal.

Haber sido afectadas por un accidente o catástrofe que justifique su entrega.

Estar incapacitados o enfrentar graves dificultades para ejercer trabajos remunerados, debido a enfermedad, invalidez, vejez u otra causa debidamente justificada.

Encontrarse en otras situaciones especiales, debidamente fundamentadas, que ameriten el beneficio.

Cómo se solicita

Quienes cumplan con los requisitos deben presentar una carta dirigida al Presidente de la República. Esta se puede entregar en la Unidad de Departamentos de Pensiones de Gracia de la Subsecretaría del Interior, ubicada en Agustinas N° 1235, piso 5, Santiago, o en la delegación presidencial regional o provincial más cercana. La carta debe incluir nombre completo, RUN, teléfono, correo electrónico y dirección de domicilio.

Tras la presentación, el solicitante será notificado sobre la evaluación de antecedentes y, de ser aprobado, el pago se realizará mediante la Tesorería General de la República.