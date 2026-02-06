Subsidio de Arriendo: cómo solicitar el apoyo para acceder a una vivienda en alquiler

El Subsidio de Arriendo es una ayuda económica transitoria otorgada por el Estado, destinada a facilitar el pago mensual del alquiler de una vivienda a familias que requieren una solución habitacional por un periodo acotado. Este beneficio busca entregar mayor estabilidad a quienes arriendan o viven como allegados, permitiéndoles enfrentar el costo del arriendo con respaldo público.

El aporte total alcanza las 170 Unidades de Fomento (UF) y se entrega de manera mensual, con un tope de 4,2 UF por mes. El subsidio puede utilizarse de forma continua o en periodos intermitentes, dentro de un plazo máximo de ocho años.

Quiénes pueden postular al Subsidio de Arriendo

De acuerdo con la información disponible en ChileAtiende, pueden postular familias que actualmente arriendan o que se encuentran en condición de allegadas y que cuenten con capacidad para asumir parte del valor del arriendo. El beneficio está pensado como una solución temporal y no permanente.

La persona que realice la postulación debe tener al menos 18 años de edad y contar con cédula de identidad vigente. En el caso de personas extranjeras, se exige cédula de identidad para extranjeros también vigente.

Cuáles son los requisitos obligatorios para acceder al beneficio

Para participar en el proceso de postulación, es necesario cumplir con una serie de condiciones establecidas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Entre ellas, se encuentra la exigencia de postular junto a un núcleo familiar, el que puede estar compuesto por cónyuge, conviviente civil, conviviente sin acuerdo formal o hijos. Las personas mayores de 60 años quedan exentas de este requisito.

Además, se debe estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el 70% de calificación socioeconómica, considerando que solo se permite una postulación por RSH en cada llamado.

Otro requisito clave es acreditar un ahorro mínimo de 4 UF en una cuenta de ahorro para la vivienda, la cual debe estar a nombre del postulante, su cónyuge o conviviente civil.

Qué ingresos se exigen para postular al Subsidio de Arriendo

El ingreso mensual familiar debe situarse entre 7 y 25 UF. No obstante, este tope puede aumentar según el tamaño del grupo familiar: por cada integrante adicional sobre el tercero, el ingreso máximo permitido se incrementa en 8 UF. De esta forma, una familia de cuatro personas puede alcanzar hasta 33 UF, y una de cinco integrantes hasta 41 UF, siguiendo esa progresión.

Asimismo, se exige contar con cotizaciones previsionales registradas en línea a través de la Superintendencia de Pensiones.

Cómo se acreditan los ingresos si no existe contrato de trabajo

En los casos en que no se cuente con contrato laboral, los ingresos pueden respaldarse mediante documentación alternativa. Entre las opciones aceptadas se encuentran informes del Servicio de Impuestos Internos (SII) correspondientes a los últimos seis meses de boletas de honorarios, liquidaciones de sueldo con alcance líquido o comprobantes de pago de pensiones de invalidez, vejez o sobrevivencia.

Finalmente, se debe disponer de una certificación de ahorro emitida por instituciones financieras que mantengan convenio de consulta en línea con el Minvu, como BancoEstado, Scotiabank/Desarrollo, Coopeuch y la Caja de Compensación Los Andes.