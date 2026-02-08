Bolsillo Electrónico de Reconstrucción: cómo funciona el beneficio tras los incendios

Tras concluir el despliegue masivo de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) en las zonas afectadas por los incendios forestales en las regiones del Biobío y Ñuble, el Gobierno avanza hacia una nueva fase de apoyo habitacional destinada a las familias damnificadas.

Este domingo, la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos, explicó el inicio de las soluciones de vivienda transitoria y el rol que cumple el Bolsillo Electrónico de Reconstrucción, un beneficio orientado a facilitar la autoconstrucción en casos de daño habitacional menor.

En ese contexto, la autoridad señaló que “una vez desplegadas todas las ayudas tempranas, ahora estamos en la siguiente etapa, que es las soluciones de vivienda transitoria para que vayan teniendo techos de emergencia los vecinos y vecinas”.

Qué es el Bolsillo Electrónico de Reconstrucción

El Bolsillo Electrónico de Reconstrucción es un beneficio distinto al Bono de Recuperación. Mientras este último permite cubrir gastos inmediatos como alimentación, vestuario o artículos de aseo, el bolsillo electrónico tiene un destino específico: la compra de materiales de construcción.

Se trata de un abono de dinero que se activa directamente en la Cuenta RUT de BancoEstado, el cual solo puede ser utilizado en comercios asociados al rubro de la construcción y ferreterías, asegurando que los recursos se destinen exclusivamente a la reparación de viviendas.

Para qué tipo de familias está dirigido este beneficio

El objetivo principal del Bolsillo Electrónico de Reconstrucción es apoyar a los hogares que registraron daños menores en sus viviendas, permitiéndoles adquirir materiales de manera rápida, sin procesos administrativos adicionales y con mayor autonomía para avanzar en la reparación de sus hogares.

Cómo se accede al Bolsillo Electrónico

El acceso a este beneficio está directamente vinculado a la información levantada a través de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE). Las familias que ya fueron catastradas y cumplen con los criterios según su nivel de afectación habitacional verán habilitado este bolsillo en la aplicación de BancoEstado o mediante el uso de su tarjeta Cuenta RUT.

Finalmente, la subsecretaria Gallegos recordó que “reiterar que toda la información de emergencia está en la página web ayudastempranas.cl, para que tengan acceso a cada una de las ayudas que estamos entregando”.