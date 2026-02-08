Permiso de Circulación 2026: cómo revisar multas impagas antes de pagar el trámite

Con el inicio de febrero comienza uno de los procesos obligatorios para quienes poseen un vehículo: el pago del Permiso de Circulación, trámite que debe completarse a más tardar el 31 de marzo. Antes de realizar este pago, es clave verificar que la patente no registre multas de tránsito pendientes, ya que estas pueden bloquear el proceso o aumentar el monto a cancelar.

Las autoridades recomiendan realizar esta revisión con anticipación para evitar contratiempos de última hora. Actualmente existen dos plataformas oficiales para consultar el estado de una patente: el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y el Registro Civil.

Por qué es importante revisar si existen multas impagas

Las infracciones asociadas a una patente pueden impedir el pago del Permiso de Circulación o encarecer el trámite. Detectarlas a tiempo permite regularizar la situación antes del plazo límite y evitar sanciones adicionales.

Cómo consultar multas a través del Ministerio de Transportes

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones dispone de un sistema en línea que permite verificar si una patente registra infracciones recientes. Para acceder, se debe ingresar al sitio web del servicio, CLIC AQUÍ, digitar la placa patente, completar el texto de verificación y seleccionar la opción “Consultar Placa Patente”.

Este sistema informa si existen infracciones enviadas a los Juzgados de Policía Local durante los últimos 60 días corridos, aunque no especifica si estas se encuentran pagadas o impagas.

Qué información entrega el Registro Civil sobre multas pendientes

El Registro Civil cuenta con un apartado específico para conocer si una patente mantiene multas pendientes de pago, incluyendo el detalle del rol de la causa correspondiente. Para realizar la consulta es necesario ingresar al sitio web del Registro Civil, CLIC AQUÍ, seleccionar la opción “Vehículos”, luego “Certificado vehículos de multas”, ingresar la placa patente y acceder con ClaveÚnica.

Este registro considera únicamente multas empadronadas, es decir, aquellas en las que la autoridad no identificó directamente al conductor y solo se asoció la infracción al vehículo mediante la patente. El valor del certificado es de $1.130.