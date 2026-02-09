Bono Marzo 2026: qué hacer ahora para asegurar el Aporte Familiar Permanente de este año

El Aporte Familiar Permanente 2026, conocido popularmente como Bono Marzo, comenzará a pagarse durante los primeros meses de este año y está dirigido a apoyar a los hogares de menores ingresos en un período clave del calendario familiar y educativo.

Este beneficio forma parte del Subsistema de Seguridades y Oportunidades y se entrega de manera automática a quienes cumplan las condiciones establecidas, sin necesidad de postular, siempre que los datos estén correctamente actualizados antes del cierre de 2025.

Quiénes pueden acceder al Bono Marzo 2026

El beneficio está destinado a familias que cumplan con los requisitos definidos por el sistema de protección social. Para asegurar la entrega del aporte en 2026, es fundamental mantener la información al día, especialmente en lo relativo a las cargas familiares.

Entre las condiciones principales se encuentra tener las cargas familiares debidamente registradas hasta el 31 de diciembre de 2025 y contar con documentación vigente en el caso de estudiantes entre 18 y 24 años.

Por qué es clave actualizar las cargas familiares

La actualización de las cargas familiares es el paso central para recibir el Bono Marzo 2026. Este trámite permite al sistema identificar correctamente a los beneficiarios y evitar la pérdida del aporte por información desactualizada o incompleta.

La acreditación puede realizarse según la situación laboral del solicitante en la Caja de Compensación correspondiente, en el Instituto de Previsión Social (IPS) o en la entidad que determine el empleador.

Cómo realizar el trámite de forma online

Quienes opten por la vía digital pueden hacer el proceso a través de ChileAtiende, CLIC AQUÍ. Para ello, se debe ingresar al sitio, seleccionar la opción “Agregar o extinguir carga”, acceder con RUN y ClaveÚnica, revisar los datos personales y completar la solicitud correspondiente.

Para concretar el trámite, se solicita contar con cédula de identidad vigente, contrato de trabajo, certificado de AFP en el caso de trabajadores dependientes y certificado de alumno regular para cargas entre 18 y 24 años, además de otros documentos según el tipo de carga familiar.

Cuál será el monto del Bono Marzo 2026

Durante 2025, el Aporte Familiar Permanente alcanzó los $64.574 por carga familiar o familia beneficiada. Para 2026, el monto será reajustado de acuerdo con la variación del IPC, aunque la cifra definitiva aún no ha sido informada por la autoridad.

Mantener los antecedentes actualizados antes del cierre de año es clave para no quedar fuera del pago del Bono Marzo 2026 y asegurar el acceso oportuno a este apoyo estatal.