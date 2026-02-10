Permiso laboral para exámenes preventivos: hasta medio día al año sin descuento salarial

El marco legal chileno incorporó de manera explícita el derecho de los trabajadores a ausentarse de sus funciones para realizar exámenes médicos preventivos, sin que ello implique descuentos salariales ni compensaciones posteriores. La medida busca facilitar el acceso a controles de salud clave durante la jornada laboral.

De acuerdo con información entregada por ChileAtiende, este permiso ampara la realización de exámenes fundamentales, como el test de próstata en hombres y la mamografía y el papanicolau en mujeres, además de otras prestaciones preventivas que permitan anticipar enfermedades de alto impacto.

Qué exámenes están cubiertos por este permiso laboral

El beneficio contempla evaluaciones médicas orientadas a la detección temprana de patologías crónicas, especialmente cáncer y otras enfermedades que requieren diagnóstico oportuno. La normativa permite incluir distintos exámenes preventivos, siempre que su finalidad sea el cuidado de la salud del trabajador.

Cómo se solicita el permiso para realizar exámenes preventivos

La legislación establece que el trabajador debe informar al empleador con al menos una semana de anticipación sobre la realización de estos exámenes médicos. Tras asistir a la cita, será obligatorio presentar los comprobantes correspondientes, los que deben acreditar fecha y horario autorizados.

El tiempo utilizado para estos controles se considera como efectivamente trabajado, por lo que no puede ser descontado ni compensado económicamente, incluso una vez finalizada la relación laboral.

Cuánto tiempo puede utilizarse y con qué frecuencia

Este derecho puede ejercerse una vez al año y contempla hasta medio día laboral para la realización de exámenes preventivos, tanto en centros de salud públicos como privados.

En situaciones especiales, el empleador deberá extender el permiso si existen factores que lo justifiquen, como tiempos de traslado, limitaciones en la disponibilidad de equipamiento médico o condiciones geográficas que dificulten el acceso oportuno a la atención de salud.