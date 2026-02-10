Resultados del Subsidio Eléctrico: lo que deben saber los beneficiarios
Resultados del Subsidio Eléctrico se conocerán el 12 de febrero; descuentos en boleta de luz van de $30.270 a $54.486 según integrantes.
Faltan pocos días para que los hogares de menor ingreso que postularon al Subsidio Eléctrico conozcan si accederán a este beneficio transitorio del Gobierno de Chile, que permite obtener descuentos en la boleta de la luz.
El proceso de postulación de la cuarta convocatoria comenzó en noviembre de 2025 y corresponde al primer semestre de 2026. Los descuentos se aplicarán desde este mes a quienes resulten beneficiarios.
Cuánto se puede descontar en la boleta de la luz
El monto del Subsidio Eléctrico depende del número de integrantes del hogar:
1 integrante: $30.270.
2 a 3 integrantes: $39.348.
4 o más integrantes: $54.486.
Los beneficiarios recibirán el descuento correspondiente a los meses de enero a junio de 2026 en seis cuotas, comenzando en febrero.
Fechas clave que deben recordar los beneficiarios
12 de febrero de 2026: publicación de resultados de la cuarta convocatoria.
12 al 19 de febrero de 2026: plazo para presentar recursos de reposición.
12 de febrero al 5 de marzo de 2026: modificación de domicilio.
12 de febrero a junio de 2026: posibilidad de renunciar al beneficio.
Quiénes pueden postular
Aquellos que no resulten beneficiarios en esta convocatoria aún podrán postular a la siguiente, cumpliendo los siguientes requisitos:
Ser mayor de 18 años.
Ser cliente (arrendatario o propietario) de una empresa o cooperativa concesionaria de electricidad y encontrarse al día en el pago de las cuentas al 22 de diciembre de 2025.
Pertenecer al 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH).
Si alguna persona del hogar figura en el Registro de Pacientes Electrodependientes y pertenece al RSH, el beneficio podrá solicitarse incluso si no se encuentra en el tramo de mayor vulnerabilidad.