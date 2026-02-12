Sueldo mínimo en Chile sube en 2026: nuevos montos y próximas alzas en el horizonte

El comienzo de 2026 trajo consigo una mejora directa en los ingresos de miles de trabajadores en Chile. Desde el 1 de enero, entró en vigencia un reajuste del sueldo mínimo que elevó el ingreso mensual a $539.000 para quienes tienen entre 18 y 65 años, marcando un incremento de $10.000 respecto del valor anterior.

Este aumento se enmarca en un proceso gradual de reajustes orientado a reforzar el poder adquisitivo de los trabajadores frente al escenario económico actual, consolidando una tendencia al alza que se viene desarrollando desde 2022.

Cómo quedaron los montos para otros grupos etarios

El reajuste no se limitó al tramo principal. Los trabajadores menores de 18 años y aquellos mayores de 65 también fueron considerados en la actualización salarial. Para este segmento, el ingreso mínimo mensual quedó establecido en $402.082, tras un aumento de $7.460.

Con estas cifras, el salario mínimo continúa alejándose de los $350.000 que regían en mayo de 2022, reflejando los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en los últimos años.

Cuándo se definirá un nuevo aumento del sueldo mínimo

Aunque la última alza comenzó a regir hace pocas semanas, ya existe una nueva fecha marcada en la agenda legislativa. De acuerdo con lo establecido en la Ley 21.751, el Presidente de la República deberá presentar al Congreso Nacional, a más tardar en abril de 2026, un nuevo proyecto de ley que contemple un reajuste del ingreso mínimo mensual.

La iniciativa también incluirá actualizaciones en la asignación familiar y maternal, además del subsidio familiar, con el objetivo de que los nuevos valores entren en vigencia el 1 de mayo de 2026. Para definir los montos, el Ejecutivo deberá considerar los lineamientos del Consejo Superior Laboral, buscando coherencia entre el crecimiento salarial y la situación económica del país.

Este próximo proceso será clave para cerca de 900 mil trabajadores a nivel nacional, quienes podrían ver nuevamente ajustados sus ingresos durante el primer semestre del año.