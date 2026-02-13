SOAP 2026: aseguradoras reanudan ventas con nuevas coberturas y ajustan precios tras Ley Jacinta

Tras la suspensión temporal en la comercialización del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) por la entrada en vigencia de la Ley Jacinta, distintas compañías actualizaron sus pólizas y definieron los nuevos valores para 2026, incorporando las coberturas ampliadas que exige la normativa.

La ley modificó de manera significativa los montos de indemnización, lo que impactó directamente en la oferta disponible en el mercado.

Qué cambios introdujo la Ley Jacinta en las coberturas del SOAP

La principal modificación fue el aumento en los topes de cobertura. En casos de fallecimiento, incapacidad permanente total y gastos médicos hospitalarios, el seguro pasó de cubrir 300 UF a 600 UF, lo que equivale actualmente a cerca de $23,8 millones.

Para situaciones de incapacidad permanente parcial, el límite subió de 200 UF a 400 UF.

Debido a que la normativa no contempló disposiciones transitorias para el traspaso hacia las nuevas condiciones, antes de su publicación se alcanzaron a comercializar aproximadamente 270.000 pólizas con los montos antiguos. Esto generará una coexistencia de coberturas en el país que se extenderá hasta marzo de 2027.

¿Se puede escoger entre la cobertura antigua y la nueva?

No existe la posibilidad de optar entre un SOAP de 300 UF o uno de 600 UF. Desde la publicación oficial de la ley, la cobertura previa dejó de tener vigencia para nuevas contrataciones, por lo que todas las pólizas actuales deben ajustarse al nuevo marco legal.

Cuáles son los precios del SOAP 2026 y dónde está más barato

Al miércoles 11 de febrero, a las 11:00 horas, estos son los valores informados para automóviles en distintas aseguradoras. Se advierte que los montos pueden cambiar en los próximos días, por lo que se recomienda revisar constantemente las actualizaciones:

Consorcio: $8.490 ($4.990 para clientes)

Seguros Falabella: $9.590

Santander: $8.790

Bomberos (cubierto por Southbridge): $7.990

HDI: $9.290

Sura: $9.700

Itaú: $8.590

Mutual de Seguros: $7.900

Southbridge: $9.580

Zenit: $9.580

Hasta ahora, estos corresponden a los valores disponibles en las principales compañías, considerando que algunas aseguradoras mantienen suspendida la venta mientras ajustan sus procesos internos.

La reanudación de la oferta marca el inicio de una nueva etapa para el SOAP, con coberturas duplicadas y precios que comienzan a estabilizarse tras la implementación de la Ley Jacinta.