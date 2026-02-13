SOAP 2026: dónde comprarlo y cuáles son los precios más bajos tras la Ley Jacinta
La venta del SOAP se reanudó tras la publicación de la Ley Jacinta. El seguro vuelve a estar disponible con nuevos montos y precios de referencia.
La comercialización del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), requisito clave para obtener el Permiso de Circulación, fue restablecida luego de la suspensión aplicada el 7 de febrero. La reactivación ocurrió tras la publicación de la Ley Jacinta en el Diario Oficial, normativa que incrementa los montos de indemnización por fallecimiento, invalidez y gastos médicos derivados de accidentes de tránsito.
La interrupción temporal respondió a la necesidad de ajustar las pólizas a las nuevas exigencias legales, proceso que ya fue completado por las aseguradoras.
Qué permitió que se retomara la venta del SOAP
De acuerdo con información del sector asegurador, las compañías quedaron nuevamente autorizadas para vender el SOAP una vez concluido el procedimiento administrativo exigido por la nueva ley. Dicho proceso consideró dos etapas fundamentales:
-
El depósito de la nueva póliza ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), trámite que ya se encuentra finalizado.
-
La publicación oficial de esa póliza en el Diario Oficial, paso que habilitó la venta del seguro bajo las nuevas condiciones.
Cumplidos ambos requisitos, las aseguradoras retomaron la comercialización del documento.
Dónde se puede comprar el SOAP 2026 tras levantarse la suspensión
Una vez normalizada la situación, el SOAP puede adquirirse de manera online a través de diversas aseguradoras, entre ellas:
HDI
MAPFRE
Seguros Falabella
SURA
Mutual de Seguros
Zenit
BCI Seguros
Santander Seguros
También está disponible en plataformas digitales de comparación y contratación de seguros, además de la venta presencial en aseguradoras, bancos y cuerpos de Bomberos.
Cuáles son los precios más bajos del SOAP según tipo de vehículo
Según reportes que circulan en el mercado asegurador, ya se conocen algunos de los valores más bajos disponibles para el SOAP, los que sirven como referencia para comparar alternativas. Estos montos podrían variar a medida que se habilite completamente el pago del documento.
Autos particulares, station wagon y jeeps
Southbridge: $5.760
HDI Seguros: $5.890
Santander y BancoEstado: $5.990
Camionetas y furgones
Southbridge: $7.470
Seguros Falabella: $7.490
HDI Seguros: $8.100
Motocicletas
HDI Seguros: $37.890
BancoEstado: $38.150
Bomberos de Chile: $43.990
Carros de arrastre
Southbridge: $3.870
Santander: $3.890
Seguros Falabella: $3.990