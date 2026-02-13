Subsidio DS1: requisitos clave y pasos para acceder al apoyo habitacional

Adquirir la primera vivienda propia puede ser más accesible para familias con capacidad de ahorro gracias al Subsidio DS1. Este beneficio estatal entrega un aporte económico que cubre parte del valor del inmueble, mientras el monto restante se completa con ahorro personal y, si corresponde, financiamiento hipotecario.

En qué consiste el Subsidio DS1

El Subsidio DS1 es una ayuda habitacional dirigida a personas y familias que buscan comprar su primer hogar. El aporte varía según el tramo al que se postule y se combina con recursos propios del beneficiario, permitiendo enfrentar el costo total de la vivienda.

Qué requisitos debe cumplir la cuenta de ahorro

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) establece que la cuenta de ahorro debe tener una antigüedad mínima de 12 meses al momento de postular. Además, se exige un monto mínimo según el tramo:

Tramo 1: 30 UF

Tramo 2: 40 UF

Tramo 3: 80 UF

Este ahorro debe estar depositado, como máximo, el último día del mes anterior a la postulación. Desde esa fecha en adelante, no se permiten giros en la cuenta.

Quiénes pueden postular al beneficio

Entre las condiciones generales se encuentran:

Tener 18 años o más .

Contar con cédula de identidad vigente . En el caso de personas extranjeras, la cédula debe acreditar residencia definitiva otorgada por el Servicio Nacional de Migraciones.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) . Tramo 1: no superar el 60% de calificación socioeconómica (adultos mayores pueden llegar hasta el 90%). Tramo 2: pertenecer al 80% más vulnerable . Tramo 3: solo se exige estar inscrito en el RSH.



En postulaciones colectivas, el grupo debe contar con al menos 10 integrantes, realizar el trámite mediante una Entidad Patrocinante y disponer de un proyecto aprobado por el Serviu.

Cómo se realiza la postulación al Subsidio DS1

Una vez cumplidos los requisitos de ahorro y calificación socioeconómica, la postulación se puede efectuar de forma online a través del sitio web del Minvu. También existe la opción de realizar el trámite de manera presencial en oficinas del Serviu o instituciones públicas en convenio, siempre con cita previa.

Cuál es el valor máximo de la vivienda según el tramo

El precio del inmueble no puede exceder:

1.200 UF en el Tramo 1

1.800 UF en el Tramo 2

2.600 UF en el Tramo 3

Estos topes definen el rango de viviendas que pueden ser adquiridas con este subsidio, según la situación económica de cada postulante.