Pase Cultural 2026: jóvenes de 18 y 19 años podrán acceder a bono cultural de $50 mil

Durante 2026, las y los jóvenes que cumplan 18 o 19 años podrán optar al Pase Cultural, un beneficio estatal de entrega única que otorga un bono de $50.000 para ejercer sus “derechos culturales” y ampliar el acceso a bienes y experiencias artísticas.

El aporte está dirigido a quienes pertenezcan al 60% más vulnerable de la población, según la información vigente del Registro Social de Hogares (RSH) al 1 de diciembre de 2025.

En qué se puede usar el Pase Cultural 2026

El beneficio permite financiar actividades, servicios y productos vinculados al desarrollo cultural y al acceso a expresiones artísticas. Entre los usos permitidos se incluyen funciones de cine, teatro, danza y circo, además de la compra de libros, vinilos y otros objetos culturales.

El Pase Cultural 2026 es compatible con otros subsidios y beneficios estatales, cuenta con un plazo de uso de un año y puede activarse en cualquier mes, entre enero y diciembre.

Es obligatorio contar con Cuenta RUT para recibir el beneficio

Según la información disponible en la Ventanilla Única Social, el bono se entrega a través de un Bolsillo Electrónico denominado Pase Cultural, el cual está vinculado directamente a una CuentaRut de BancoEstado, por lo que contar con esta cuenta bancaria es un requisito indispensable.

Esta modalidad permite identificar de forma automática las compras culturales que califican para el uso del beneficio. En caso de no contar con CuentaRut, las personas beneficiarias podrán solicitar su apertura durante el proceso de postulación.

Si se opta por abrir la cuenta mediante este canal, será necesario acudir a una sucursal de BancoEstado —incluidas las sucursales Express— con cédula de identidad vigente para firmar el contrato correspondiente. Tras completar este trámite, el Pase Cultural 2026 quedará habilitado por un año.

Cómo se solicita y activa el Pase Cultural 2026

La activación del beneficio puede realizarse de manera online a través de la Ventanilla Única Social, siguiendo cuatro pasos:

Ingresar a la Ventanilla Única Social

Acceder con ClaveÚnica

Completar los datos solicitados y finalizar la activación

Revisar el estado del trámite en la sección “Mis trámites”

Además, el proceso también puede gestionarse de forma presencial en las sucursales de ChileAtiende, presentando la cédula de identidad vigente.