Seguro SOAP: quiénes deben contratarlo en Chile

El Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) se mantiene como un requisito clave para obtener el Permiso de Circulación en Chile. Este seguro, a diferencia de otros, no protege el vehículo, sino la vida y la integridad de quienes participan en un accidente, asegurando atención inmediata y cobertura médica integral.

Quiénes deben contratar el SOAP

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) establece que todos los propietarios de vehículos motorizados deben adquirir este seguro, incluyendo automóviles, remolques, acoplados y casas rodantes.

La protección del SOAP se centra exclusivamente en riesgos de muerte y lesiones que puedan sufrir las personas involucradas en un siniestro. Entre los beneficios se incluyen gastos médicos y hospitalarios, siempre dentro de los límites fijados en la póliza. Esto comprende atención pre-hospitalaria, transporte sanitario de emergencia, hospitalización, cirugías, tratamientos dentales, prótesis, implantes, medicamentos y rehabilitación física posterior al accidente.

Cómo se contrata el SOAP

El seguro puede adquirirse en cualquier compañía aseguradora autorizada, ya sea a través de su página web o en sus oficinas. Tras completar el pago, la empresa emite un Certificado oficial que el propietario debe presentar al solicitar el Permiso de Circulación en la municipalidad correspondiente.

El SOAP sigue siendo un elemento indispensable para garantizar la seguridad y el bienestar de las personas en las vías chilenas, al mismo tiempo que permite cumplir con la normativa legal vigente.