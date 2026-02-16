SOAP 2026: publican nuevos valores tras actualización de coberturas por Ley Jacinta

Luego de la entrada en vigencia de las nuevas coberturas del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), establecidas por la denominada Ley Jacinta, distintas aseguradoras y organizaciones ya difundieron los valores actualizados de sus pólizas para el año 2026, según el tipo de vehículo.

La contratación de este seguro es obligatoria para poder obtener el permiso de circulación, por lo que miles de conductores ya comenzaron a comparar precios para elegir la alternativa más conveniente.

Por qué el precio es el principal factor al elegir el SOAP

A diferencia de otros seguros, todas las pólizas SOAP entregan exactamente las mismas coberturas fijadas por ley, sin importar la compañía emisora. Por esta razón, el costo suele ser el elemento decisivo al momento de contratar.

Algunas personas, además, optan por adquirir el seguro a través de organizaciones sociales, ya que estas incorporan donaciones voluntarias que financian programas solidarios. Entre ellas se encuentran Hogar de Cristo, Bomberos de Chile y Fundación Las Rosas.

A estas iniciativas se sumó recientemente la Corporación para la Atención Integral del Maltrato (CATIM), que destinará los recursos recaudados a programas de apoyo para 6.500 niños, niñas y adolescentes, además de 120 personas en situación de calle.

Cuánto cuesta el SOAP 2026 para autos particulares

Autos, jeep y station wagon

Consorcio: $4.990 (solo clientes)

Consorcio: $8.490 (público general)

Itaú: $8.590

CATIM: $8.690 (con opción de donación desde $1.000)

Santander: $8.790

HDI: $8.990

Bomberos: $8.990 ($5.790 + donación de $1.000)

Zurich: $8.990

Banco Estado: $9.280

Southbridge: $9.580

Sura: $9.700

BCI Seguros: $9.730

Seguros Falabella: $9.990

Hogar de Cristo: $10.290 ($9.290 + donación de $1.000)

Fundación Las Rosas: $10.090 ($8.590 + donación de $1.500)

Qué valores se registran para camionetas y furgones

CATIM: $11.990

Sura: $12.190

BCI Seguros: $12.300

Consorcio: $12.490

Zurich: $12.990

Seguros Falabella: $12.990

Itaú: $12.990

HDI: $13.650

Banco Estado: $13.650

Santander: $13.890

Southbridge: $14.430

Fundación Las Rosas: $14.450 ($12.950 + donación de $1.500)

Hogar de Cristo: $14.650 ($13.650 + donación de $1.000)

Cuáles son los precios del SOAP 2026 para motocicletas

CATIM: $59.900

Itaú: $60.490

Banco Estado: $62.820

Sura: $64.990

HDI: $65.480

Santander: $65.490

BCI Seguros: $66.000

Hogar de Cristo: $66.480 ($65.480 + donación de $1.000)

Southbridge: $68.550

Seguros Falabella: $68.990

Consorcio: $68.990

Fundación Las Rosas: $70.050 ($68.550 + donación de $1.500)

Zurich: $79.990

Qué se debe considerar antes de contratar

Estos montos corresponden a valores referenciales dentro del mercado y pueden variar según promociones, condiciones particulares o beneficios asociados a cada entidad. Para conocer detalles específicos, exclusiones y términos de cada póliza, se recomienda revisar directamente los sitios oficiales de las compañías o instituciones que comercializan el seguro.

El SOAP debe estar vigente al momento de pagar el permiso de circulación, por lo que comparar con anticipación permite evitar contratiempos y elegir la alternativa más conveniente.