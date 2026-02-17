Calendario escolar 2026: revisa las fechas clave de inicio de clases y vacaciones de invierno

Con la llegada de marzo, se reactiva el calendario académico y laboral del sistema educativo, un periodo clave para docentes, equipos directivos y estudiantes. Este mes es considerado, en la práctica, como el verdadero inicio del año escolar en Chile.

El Ministerio de Educación (Mineduc) ya oficializó el calendario escolar 2026, documento que fija las fechas de inicio y cierre del año académico, además de los periodos de vacaciones para cada zona del país.

Cuándo comienzan las clases para estudiantes de básica y media

Según lo informado por la autoridad educacional, el año escolar 2026 iniciará el miércoles 4 de marzo para los estudiantes de enseñanza básica y media en todo el territorio nacional, incluida la Región Metropolitana.

En el caso de los docentes, el regreso a funciones será previo, ya que deberán reincorporarse el lunes 2 de marzo, fecha destinada a labores de planificación y preparación del periodo académico.

En qué fechas se desarrollan las vacaciones de invierno

El calendario también establece el receso de invierno, que variará según la región. Para las regiones que van desde Antofagasta hasta Los Ríos, las vacaciones se extenderán desde el lunes 22 de junio hasta el viernes 3 de julio.

En Los Lagos, el descanso de invierno será entre el 6 y el 17 de julio. En tanto, las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá tendrán vacaciones del 13 al 24 de julio.

Para las zonas australes, considerando las condiciones climáticas, Aysén y Magallanes tendrán su receso invernal desde el 29 de junio hasta el 17 de julio.

El calendario escolar 2026 busca ordenar el desarrollo del año académico y anticipar la planificación de las comunidades educativas a lo largo del país.