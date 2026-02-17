Ley de 40 horas avanza por etapas: nueva reducción entrará en vigor en 2026

La normativa que disminuye progresivamente la jornada laboral en Chile continúa su implementación gradual, con el objetivo de mejorar el bienestar de las personas trabajadoras y favorecer un mayor equilibrio entre vida laboral y personal.

Según información publicada por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, se proyecta que la Ley 21.561 alcance su aplicación total en 2028, cuando el proceso de reducción horaria quede completamente consolidado.

Cuándo se producirá la próxima rebaja de horas de trabajo

El plan contempla ajustes sucesivos. La primera modificación obligatoria se concretó el 26 de abril de 2024, cuando la jornada semanal bajó de 45 a 44 horas.

La siguiente etapa está programada para el 26 de abril de 2026. En esa fecha, el límite legal disminuirá nuevamente, pasando de 44 a 42 horas semanales. De acuerdo con lo señalado por el portal oficial ChileAtiende, el recorte final se aplicará en 2028, año en que la jornada ordinaria llegará a 40 horas.

Quiénes están cubiertos por la Ley de 40 horas

La legislación rige exclusivamente para trabajadores que mantienen un vínculo laboral sujeto al Código del Trabajo.

Esto implica que no alcanza a quienes prestan servicios bajo modalidades de honorarios ni a funcionarios públicos en calidad de contrata o planta, ya que sus condiciones se regulan mediante el Estatuto Administrativo y no por la normativa laboral común.