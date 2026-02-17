Subsidio de Agua Potable quiénes pueden acceder a este descuento en la cuenta

Las familias que enfrentan dificultades para pagar el servicio de agua potable y alcantarillado cuentan con un apoyo estatal que permite reducir significativamente el monto mensual. Este beneficio puede cubrir entre el 25% y el 100% del valor de la cuenta, según la situación socioeconómica registrada en el Registro Social de Hogares (RSH).

El objetivo del subsidio es aliviar el gasto de los hogares más vulnerables del país, tanto en sectores urbanos como rurales, especialmente aquellos que destinan un 5% o más de sus ingresos al pago de este servicio básico.

De cuánto es el descuento que entrega el subsidio

El porcentaje de rebaja varía de acuerdo con el tramo socioeconómico vigente en el RSH. En términos generales, el beneficio cubre entre el 25% y el 85% del consumo mensual de agua potable y alcantarillado.

En el caso de los hogares que forman parte del programa “Seguridades y Oportunidades”, el subsidio puede alcanzar hasta el 100% del monto facturado. Por esta razón, mantener la información del Registro Social de Hogares actualizada es clave para acceder al máximo beneficio posible.

Cómo y cuándo se puede postular al Subsidio de Agua Potable

La postulación al Subsidio de Agua Potable se encuentra disponible durante todo el año y no tiene costo. El trámite debe realizarse de manera presencial en la municipalidad correspondiente al domicilio del hogar solicitante.

Al momento de postular, es obligatorio presentar una boleta reciente del servicio de agua, la cual permite verificar el consumo y el monto del cobro. Una vez aprobado, el beneficio tiene una vigencia de tres años, plazo tras el cual el jefe o jefa de hogar deberá volver a realizar el proceso para renovarlo.

Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio

De acuerdo con información de Chile Atiende, para postular y acceder al subsidio se deben cumplir las siguientes condiciones generales:

Ser residente permanente de una vivienda ubicada en la comuna donde se solicita el beneficio.

Mantener los pagos al día con la empresa sanitaria o el sistema de agua potable rural.

Ser jefe o jefa de hogar de la familia principal que postula.

Acreditar incapacidad de pago o situación de carencia económica.

Presentar una postulación de agrupación colectiva.

Contar con Registro Social de Hogares vigente.

Quiénes pueden postular como jefe o jefa de hogar

El subsidio puede ser solicitado por personas que cumplan alguna de las siguientes condiciones respecto a la vivienda: