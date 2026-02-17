Telefónica vende su operación en Chile: qué pasará con los clientes de Movistar

Tras más de tres décadas de presencia en el país, Telefónica confirmó este martes la enajenación de su filial chilena a los grupos NJJ Holding y Millicom Spain. La decisión forma parte del plan global de la compañía para abandonar progresivamente el mercado hispanoamericano.

La operación marca el cierre de un ciclo de 35 años en Chile y abre una nueva etapa bajo control de capitales internacionales que hasta ahora no tenían presencia directa en el mercado local.

Qué dijo la compañía sobre su salida del país

Desde la firma se destacó que el traspaso busca asegurar continuidad y proyección para la filial chilena. El CEO de Telefónica Hispam, Alfonso Gómez, afirmó: “Telefónica deja en Chile una operación robusta, una infraestructura moderna y una plataforma preparada para que el nuevo accionista continúe impulsando el desarrollo digital del país sobre bases sólidas”.

Con estas declaraciones, la empresa subrayó que la infraestructura y los servicios actuales quedarían en condiciones de seguir operando sin interrupciones bajo la nueva administración.

Habrá cambios en los planes y contratos de Movistar

Una de las principales inquietudes entre los usuarios surgió en torno al futuro de los servicios comercializados bajo la marca Movistar. De acuerdo con antecedentes conocidos en el mercado, la marca continuaría funcionando con normalidad, ya que la operación corresponde a una adquisición y no a una fusión con otra compañía que ya opere en Chile.

En ese contexto, no se anticipan modificaciones relevantes en el corto ni mediano plazo. Los contratos vigentes, así como los planes móviles y los servicios de hogar —como fibra óptica y televisión— mantendrían sus condiciones y valores actuales.

Cuáles son los detalles financieros de la transacción

La operación considera un pago inicial de 50 millones de dólares. A ello podrían sumarse hasta 150 millones de dólares adicionales, sujetos al cumplimiento de metas vinculadas a la generación de valor.

Asimismo, se informó que Telefónica realizará una contribución adicional destinada a resguardar la estabilidad financiera de la filial al momento del cierre definitivo del acuerdo.

Con este movimiento, el mercado de telecomunicaciones en Chile suma un nuevo actor controlador, mientras se mantiene, por ahora, la continuidad operativa para millones de clientes.