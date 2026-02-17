Tercera placa patente: cómo hacer el trámite para conseguirla
La tercera placa patente permite verificar autos al instante, evita fraudes y está disponible en 43 comunas de Chile, usada por más de 1 millón.
La adopción de la tercera placa patente se ha consolidado en varias municipalidades del país. Este sticker, producido por la Casa de Moneda de Chile, se coloca en el interior del parabrisas del vehículo y permite el acceso inmediato a la información oficial registrada del automóvil, incluyendo número de patente, modelo, año, marca, municipalidad y fecha de renovación del permiso de circulación.
Qué es la tercera placa patente y para qué sirve
Aunque su uso no es obligatorio, la tercera placa funciona como una huella digital única para cada vehículo, lo que contribuye a prevenir fraudes y la falsificación de permisos de circulación. También facilita la verificación rápida de la información del auto.
“La tercera placa patente utiliza tecnología de impresión de billetes, transformándose en una herramienta prácticamente imposible de falsificar”, destacan las autoridades.
Además, esta innovación incluye una plataforma de gestión que permite a las municipalidades mantener actualizada su base de datos de permisos de circulación. Cada escaneo del sticker se georreferencia automáticamente, aportando inteligencia y herramientas de seguridad a los municipios.
Dónde y cómo se puede obtener
Actualmente, la tercera placa está disponible en 43 comunas de Chile y puede obtenerse de manera presencial u online, dependiendo de cada localidad.
Se entrega al pagar el permiso de circulación, de forma gratuita tras completar un formulario. La opción digital envía el documento por correo certificado previo pago de $4.990.
Algunas comunas que ya ofrecen la tercera placa:
Región de Antofagasta: Taltal (presencial)
Región de Atacama: Caldera, Chañaral, Diego de Almagro, Tierra Amarilla (presencial)
Región de Valparaíso: Algarrobo, Cartagena, Catemu, Concón, Juan Fernández (presencial y en línea), Llay-Llay, Papudo, Santa María, Zapallar
Región Metropolitana: Colina, Conchalí, Estación Central, Huechuraba, La Cisterna, Pedro Aguirre Cerda, Padre Hurtado, Quilicura, San José de Maipo (algunas comunas combinan presencial y online)
Región del Libertador General Bernardo O’Higgins: Coinco, La Estrella, Machalí, Nancagua, Quinta de Tilcoco, San Fernando, San Vicente de Tagua Tagua
Región del Maule: Cauquenes, Molina, Pelluhue, Río Claro, Sagrada Familia, Teno
Región de Ñuble: Quillón
Región del Bío Bío: Cañete, Lota
Región de La Araucanía: Collipulli, Curacautín, Victoria
Región de Los Ríos: Río Bueno
La implementación de esta herramienta tecnológica representa un avance en seguridad y gestión para las municipalidades y una mayor tranquilidad para los automovilistas en todo el país.