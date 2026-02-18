Pago diferido en la Declaración de Renta: una alternativa para evitar sanciones

El proceso de Declaración de Renta suele generar incertidumbre entre contribuyentes, especialmente en torno a los plazos y las consecuencias de no contar con liquidez suficiente para cumplir con el pago del impuesto. En ese escenario, el pago diferido aparece como una opción que entrega mayor flexibilidad y permite enfrentar la obligación tributaria sin exponerse a multas inmediatas.

Esta herramienta está pensada principalmente para aliviar la carga financiera de pequeñas y medianas empresas que, aun cumpliendo con la declaración, requieren más tiempo para efectuar el desembolso correspondiente.

Qué es el pago diferido y cómo funciona

De acuerdo con el portal Nubox, el pago diferido es un beneficio que permite cumplir con la obligación tributaria después de la fecha oficial establecida por la autoridad fiscal. Aunque esta modalidad evita sanciones por atraso, contempla generalmente la aplicación de intereses diarios sobre el monto adeudado.

Para acceder, el Servicio de Impuestos Internos (SII) revisa los antecedentes del solicitante, considerando su comportamiento tributario previo y el régimen en el que se encuentra. Habitualmente, este mecanismo está orientado a contribuyentes acogidos al sistema Pro Pyme que cumplen con los requisitos exigidos.

Cómo se solicita el pago diferido ante el SII

La solicitud debe realizarse directamente a través de la plataforma digital del SII durante el período de declaración anual. En caso de ser aprobada, el sistema habilita un documento electrónico que permite efectuar el pago en una fecha posterior, una vez que se disponga de los recursos necesarios.

Si la plataforma no concede el beneficio de forma automática, existe la opción de presentar una solicitud administrativa. Mediante el Formulario 2117, la petición es evaluada por el Director Regional del servicio, quien determina si la empresa atraviesa una situación financiera compleja que justifique la autorización.

¿Es un beneficio automático para todos los contribuyentes?

El pago diferido no constituye un derecho permanente ni universal. Su aplicación depende de las condiciones que el SII define cada año, incluyendo plazos, criterios de acceso y eventuales recargos mensuales. Por esta razón, se recomienda revisar anualmente las disposiciones vigentes antes de optar por esta alternativa.