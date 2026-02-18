Remate masivo en tienda de Chile: prendas desde $1.000 por cambio de temporada

Una liquidación de gran escala fue anunciada por la cadena Fashions Park, que puso en marcha un remate final con cientos de miles de artículos a precios rebajados desde $1.000, $2.000 y $3.000. La promoción estará vigente hasta que se agote el inventario disponible en tiendas.

La campaña corresponde al recambio de temporada, instancia en la que la marca reduce significativamente los valores de distintos productos para dar paso a nuevas colecciones.

Qué productos incluye el remate de Fashions Park

La liquidación contempla una amplia variedad de prendas y artículos textiles para distintos públicos. Entre las categorías disponibles se encuentran vestuario femenino, masculino, juvenil e infantil, además de ropa interior.

La oferta apunta a quienes buscan renovar su clóset con precios accesibles, considerando que los valores parten desde los mil pesos, algo poco habitual en el retail tradicional.

Hasta cuándo estarán disponibles las ofertas

Desde la empresa se indicó que el remate estará activo hasta agotar stock, por lo que la disponibilidad dependerá directamente del flujo de compras en cada sucursal.

Además de los productos con precios fijos rebajados, también se activó la tradicional promoción 2×1 en artículos seleccionados, ampliando las opciones de ahorro para los clientes.

¿Se puede comprar online o solo en tiendas físicas?

Las ofertas principales del remate están habilitadas exclusivamente para compras presenciales en locales físicos. Esto significa que los productos desde $1.000, $2.000 y $3.000, junto con el 2×1, no aplican para ventas online.

Sin embargo, quienes prefieran revisar el catálogo digital pueden hacerlo a través de la plataforma web de la tienda. En ese caso, se mantiene el beneficio de despacho gratuito en compras que superen los $29.990, siempre que el envío sea dentro de la Región Metropolitana.

Este remate de temporada se posiciona como una de las oportunidades más atractivas del mes para adquirir vestuario a bajo costo, especialmente ante el próximo ingreso de nuevas colecciones en tiendas.