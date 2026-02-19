Pago Ágil en Metro de Santiago: desde el 13 de febrero de 2026 se podrá pagar con tarjetas bancarias

El sistema de transporte ferroviario de la Región Metropolitana sumará una nueva modalidad para pagar el pasaje. Se trata de Pago Ágil, una alternativa que permitirá ingresar al Metro de Santiago y a ciertos servicios de tren sin pasar por boletería ni utilizar tarjetas de transporte tradicionales.

La iniciativa forma parte del proceso de modernización del transporte público y busca agilizar el acceso a los servicios, especialmente en horarios de alta demanda.

Desde cuándo estará disponible el Pago Ágil

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones a través de sus canales oficiales, el Pago Ágil comenzará a operar el 13 de febrero de 2026 en el Metro de Santiago y en los trenes EFE Central, incluido el servicio Nos–Estación Central.

Cómo funciona el pago directo con tarjetas bancarias

El nuevo sistema permitirá pagar el pasaje acercando una tarjeta bancaria de débito o crédito, ya sea física o mediante billeteras digitales, directamente a los validadores habilitados en estaciones de Metro y tren.

Esta modalidad no será válida para tarifas rebajadas ni para el sistema de buses Red Movilidad. No obstante, se proyecta que hacia finales de 2026 el Pago Ágil también pueda ser utilizado en los buses del transporte público.

Para conservar la intermodalidad y pagar un solo pasaje en los viajes combinados, es obligatorio usar el mismo medio de pago y el mismo dispositivo durante todo el trayecto.

Si se cambia la tarjeta o el dispositivo entre Metro y tren Nos–Estación Central, se pierde la integración tarifaria y se deberá pagar un nuevo pasaje.

Dónde se puede revisar la información oficial del Pago Ágil

Los detalles sobre el funcionamiento, condiciones de uso y preguntas frecuentes del sistema se encuentran disponibles en el sitio web oficial de Pago Ágil, al que se puede acceder mediante el enlace informado por las autoridades de transporte.