Compensación por Expectativa de Vida: cómo impacta a las mujeres que se pensionan en 2026
Compensación por Expectativa de Vida ajusta pensiones de mujeres mayores de 65 años, reduciendo la brecha de ingresos por longevidad.
La Compensación por Expectativa de Vida busca reducir los riesgos de vulnerabilidad económica en mujeres pensionadas, ajustando sus ingresos de acuerdo a su mayor longevidad. Este beneficio no requiere postulación y se calcula en Unidades de Fomento (UF), según información oficial de ChileAtiende.
Su propósito principal es disminuir la brecha de género en las pensiones, ya que las mujeres tienden a jubilarse antes y a recibir montos inferiores por su mayor esperanza de vida.
Quiénes pueden recibir esta compensación
El beneficio está destinado a mujeres de 65 años o más que perciban o hayan percibido pensión de vejez o invalidez de una AFP o compañía de seguros. Es imprescindible que las pensiones estén basadas en cotizaciones obligatorias propias o del empleador.
El monto mínimo de la compensación, que comenzó a entregarse en enero, es de 0,25 UF. Para consultar la elegibilidad, los canales virtuales de ChileAtiende están disponibles para las beneficiarias.
Cómo se aplicará a las pensionadas desde 2026
El aporte se entrega desde este mes a quienes ya estaban pensionadas al 1 de enero de 2026. Por otro lado, las mujeres que se pensionen desde el 2 de enero de 2026 recibirán la compensación una vez que cumplan 65 años, siguiendo la misma tabla compensatoria original, que depende de la edad al momento de jubilarse:
-
65 años: 100% de la compensación
-
64 años: 75%
-
63 años: 50%
-
62 años: 25%
-
61 años: 15%
-
60 años: 5%
Este sistema asegura un ajuste progresivo que considera la edad y permite equilibrar la pensión en función de la expectativa de vida de cada beneficiaria.