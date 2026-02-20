Licencias de conducir vencidas podrán seguir vigentes hasta diciembre de 2026 tras nueva prórroga

La prórroga que permite extender la vigencia de las licencias de conducir vencidas continuará en aplicación luego de ser aprobada por el Congreso, pese a la oposición del Ejecutivo. La medida autoriza que los documentos próximos a expirar mantengan su validez hasta el 31 de diciembre de 2026, en un contexto marcado por el colapso de las direcciones de tránsito municipales.

El debate vuelve a instalarse debido a las persistentes dificultades que enfrentan los municipios para responder a la alta demanda de renovaciones, una situación que se arrastra desde la pandemia y que no ha logrado resolverse, incluso tras la implementación de un sistema digital durante 2025.

Por qué sigue el colapso en las direcciones de tránsito

Las municipalidades continúan registrando cuellos de botella en la atención presencial, exigida actualmente para renovar la licencia de conducir en Chile. El trámite contempla agendar hora, presentar documentos, rendir exámenes médicos y psicotécnicos, pagar el valor correspondiente y esperar la emisión del nuevo documento, un proceso que usuarios califican como lento y engorroso.

Esta situación motivó críticas públicas, como la carta titulada “Prórroga que legaliza el colapso”, enviada a El Mercurio por Alejandro Lizana, quien cuestionó el origen estructural del problema. En el texto señaló que “la prórroga en la renovación de licencias de conducir no puede seguir atribuyéndose a la pandemia. Es la consecuencia de un sistema mal diseñado, basado en la desconfianza y en una lógica administrativa obsoleta”.

Añadió que “en Chile, la renovación exige exámenes presenciales estandarizados para todos los conductores, obligándolos a demostrar reiteradamente habilidades ya acreditadas, sin distinguir entre quienes mantienen una conducta vial intachable y quienes sí presentan antecedentes de riesgo”, lo que, a su juicio, genera una saturación permanente del sistema.

¿Existen alternativas aplicadas en otros países?

El debate también ha puesto el foco en experiencias internacionales donde la renovación de licencias se realiza de manera remota, siempre que no existan alertas relevantes. Países como Suecia, Reino Unido, Singapur, Países Bajos, además de algunas regiones de Australia, Canadá y Estados Unidos, permiten renovar el documento en línea si el conductor no presenta infracciones graves, problemas médicos ni antecedentes que requieran una evaluación adicional.

En estos casos, los exámenes presenciales se aplican solo cuando existen factores de riesgo. Sobre este punto, Lizana sostuvo que “la experiencia internacional demuestra que hay una alternativa razonable: separar la renovación administrativa de la revaluación de competencias”, enfatizando que “en sistemas modernos, la licencia se renueva de manera remota salvo que existan alertas objetivas”.

Qué riesgos advierten los expertos frente a la prórroga

Desde el Automóvil Club de Chile, su gerente general Carlos Larravide cuestionó duramente la extensión aprobada por el Congreso, calificándola como “una decisión carente de toda lógica”. A su juicio, “se aprobó una nueva extensión de la vigencia de las licencias de conducir, pese a conocer las devastadoras consecuencias que esta medida generó en el pasado”, advirtiendo que el desajuste administrativo podría prolongarse por varios años.

Larravide recalcó que “estos controles no son un simple trámite burocrático”, ya que permiten certificar las condiciones cognitivas, psicológicas y motoras necesarias para conducir. En esa línea, afirmó que optar por soluciones administrativas rápidas “representa una inaceptable señal de negligencia política”.

¿Es viable la renovación automática en Chile?

El especialista en seguridad vial Alberto Escobar explicó que en países como Alemania la licencia no vence, pero existe un control permanente del conductor. Según detalló, “cada actividad asociada a la movilidad está permanentemente monitoreada por el Estado”, lo que permite una fiscalización efectiva y continua.

Escobar advirtió que Chile no cuenta con ese nivel de integración institucional ni de cruce de información, señalando que “aplicar una medida similar sería riesgoso”, ya que podría implicar décadas sin evaluación formal de los conductores.

Una postura similar expresó Álvaro Miranda, director del Programa de Transporte y Logística de la UTEM, quien señaló que la renovación automática “podría ser un aporte, pero estamos lejos”. En su opinión, las soluciones inmediatas deberían enfocarse en medidas de corto y mediano plazo, como externalizar los exámenes médicos y psicosensométricos a centros certificados, permitiendo que las municipalidades se concentren en el proceso administrativo.

Miranda concluyó que la automatización “es una buena idea, pero hoy día no podemos implementarla”, recalcando que antes es necesario construir bases de datos integradas y sistemas de información que actualmente no existen.