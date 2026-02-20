PAES de Invierno 2026: se abre una nueva alternativa para ingresar a la educación superior

Una nueva instancia para rendir la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) se desarrollará durante el primer semestre de 2026, ofreciendo otra oportunidad a quienes buscan ingresar a universidades chilenas. Se trata de la PAES de Invierno, un proceso que permite evaluar competencias académicas y ampliar las opciones de postulación.

Este anuncio se produce mientras los postulantes que rindieron la PAES regular en diciembre ya conocen sus resultados, publicados el lunes 5 de enero, y avanzan en el Proceso de Admisión 2026 en las instituciones adscritas al sistema.

Cuándo comienza el proceso de la PAES de Invierno 2026

De acuerdo con la información entregada por el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE), el cronograma oficial de la PAES de Invierno contempla varias etapas clave.

El proceso se iniciará el viernes 23 de enero, fecha en la que se publicarán los temarios oficiales. Posteriormente, el período de inscripción comenzará el martes 4 de marzo a las 09:00 horas y se extenderá hasta el lunes 17 de marzo a las 13:00 horas.

Según el calendario de admisión, los postulantes contarán con cerca de tres meses de preparación antes de rendir los exámenes.

¿En qué fechas se rendirá la PAES de Invierno?

La rendición de la PAES de Invierno 2026 se realizará durante tres jornadas consecutivas:

Lunes 15 de junio

Martes 16 de junio

Miércoles 17 de junio

Estas fechas permitirán a los inscritos presentar las pruebas correspondientes en un periodo acotado y organizado.

Cuándo y cómo se entregan los resultados

Los resultados de la PAES de Invierno serán publicados un mes después de la rendición. Según lo informado, los puntajes estarán disponibles el viernes 17 de julio.

Con estos resultados, los postulantes podrán evaluar sus opciones académicas y definir futuras postulaciones a carreras y universidades.

Para revisar los puntajes, será necesario ingresar con las credenciales personales en las plataformas oficiales del Ministerio de Educación (Mineduc) o del DEMRE, tal como ocurre en los procesos regulares de admisión.