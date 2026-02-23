Febrero de 2026: qué fenómenos astronómicos marcarán el cielo este mes

El segundo mes de 2026 llega con una agenda astronómica cargada de eventos relevantes, encabezados por el primer eclipse solar del año y una serie de observaciones planetarias que podrán apreciarse desde distintos puntos del hemisferio sur.

Además del eclipse, febrero ofrecerá conjunciones, planetas visibles durante varias semanas y un particular desfile planetario que concentrará la atención de observadores aficionados y expertos.

Cuándo y dónde se podrá ver el eclipse solar de febrero

El martes 17 de febrero se producirá un eclipse solar anular, fenómeno que podrá observarse de forma completa únicamente en la Antártica. En tanto, en regiones de África, Sudamérica y amplias zonas de los océanos Pacífico, Atlántico e Índico, el evento será visible de manera parcial.

Este tipo de eclipses ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, pero lo hace desde su punto más lejano, lo que impide que cubra totalmente el disco solar. De acuerdo con la NASA, esta configuración genera un efecto visual característico.

“Como resultado, la Luna aparece como un disco oscuro sobre un disco más grande y brillante que es el Sol, creando lo que parece un anillo alrededor de la Luna”, señala la agencia espacial.

En qué consistirá el desfile planetario de febrero

Dos días después del eclipse, el 19 de febrero, el cielo ofrecerá otro espectáculo: un desfile de planetas visible tras la puesta del sol. Según el Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA), este fenómeno permitirá observar simultáneamente a varios planetas, aunque sin una alineación perfecta entre ellos.

Para apreciarlo, se recomienda dirigir la mirada hacia el oeste y contar con un horizonte despejado. En esas condiciones, será posible distinguir a Venus, Mercurio y Saturno a simple vista.

Qué otros eventos astronómicos destacarán durante el mes

Febrero también estará marcado por la presencia constante de Júpiter, que será uno de los objetos más brillantes del firmamento durante todo el mes. Con el uso de binoculares, telescopios de aficionado o equipos fotográficos adecuados, será posible observar algunas de sus lunas galileanas, como Europa, Ganímedes y Calisto.

A esto se suma una conjunción destacada: el 26 de febrero, Júpiter aparecerá cercano a la Luna, que se encontrará en fase gibosa creciente, alcanzando cerca de un 73% de iluminación, ofreciendo una oportunidad ideal para la observación nocturna.